『R-1グランプリ2026』決勝進出者決定 トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、ルシファー吉岡ら9人【ファイナリスト一覧／ネタ順】
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』の決勝進出者が15日、東京・NEW PIER HALLで行われた準決勝後に発表された。
【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たち
トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー・中田、今井らいぱち、ななまがり・初瀬、しんや、ルシファー吉岡という9人が決勝進出を果たした。
昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリーした今大会。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で、若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指して熱い戦いを繰り広げる。
決勝戦は、3月21日午後6時30分からカンテレ・フジテレビ系全国ネットで生放送される。
■『R-1グランプリ2026』ファイナリスト（順番はファイナルのネタ順）
1.しんや
2.今井らいぱち
3.渡辺銀次
4.ななまがり・初瀬
5.さすらいラビー・中田
6.真輝志
7.ルシファー吉岡
8.九条ジョー
9.トンツカタン・お抹茶
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく
第23回 友田オレ
【個別ショット】見事に決勝進出を決めた芸人たち
トンツカタン・お抹茶、渡辺銀次、真輝志、九条ジョー、さすらいラビー・中田、今井らいぱち、ななまがり・初瀬、しんや、ルシファー吉岡という9人が決勝進出を果たした。
昨年の5511人を超える過去最多6171人の挑戦者がエントリーした今大会。「とにかく面白いピン芸」というたった1つの審査基準で、若手からベテランまでがしのぎを削り、24代目王者の称号と優勝賞金500万円を目指して熱い戦いを繰り広げる。
■『R-1グランプリ2026』ファイナリスト（順番はファイナルのネタ順）
1.しんや
2.今井らいぱち
3.渡辺銀次
4.ななまがり・初瀬
5.さすらいラビー・中田
6.真輝志
7.ルシファー吉岡
8.九条ジョー
9.トンツカタン・お抹茶
■歴代優勝者
第1回 だいたひかる
第2回 浅越ゴエ
第3回 ほっしゃん。（星田英利）
第4回 博多華丸
第5回 なだぎ武
第6回 なだぎ武
第7回 中山功太
第8回 あべこうじ
第9回 佐久間一行
第10回 COWCOW 多田
第11回 三浦マイルド
第12回 やまもとまさみ
第13回 じゅんいちダビッドソン
第14回 ハリウッドザコシショウ
第15回 アキラ100％
第16回 濱田祐太郎
第17回 粗品
第18回 野田クリスタル
第19回 ゆりやんレトリィバァ
第20回 お見送り芸人しんいち
第21回 田津原理音
第22回 街裏ぴんく
第23回 友田オレ