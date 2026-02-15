ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル予選が15日に行われる。荻原大翔（TOKIOインカラミ）はレース前に自身のインスタグラムを更新。負傷を明かし、「スロープスタイルの参加を見送る」と報告した。

荻原は「今回、ビックエアの決勝で足首を痛めて、スロープスタイルの公式トレーニング中に同じ箇所を痛めてしまいました」と告白。日常の生活には支障はないとしつつ、「自分の今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し苦渋の決断でしたが、スロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました」と明かした。

荻原はビッグエアの予選を1位で通過。決勝では1本目と2本目でミスが出て、まさかの12位だった。スロープスタイルで巻き返しのメダル獲得が期待されていた。

以下、投稿の全文。

「今回、ビックエアの決勝で足首を痛めて、スロープスタイルの公式トレーニング中に同じ箇所を痛めてしまいました。通常生活において支障がない状況ではありますが、スロープスタイルのコースの衝撃には厳しい状況でした。

自分の今の足首の状態では理想のパフォーマンスができないと判断し苦渋の決断でしたが、スロープスタイルの参加を見送る形となってしまいました。

応援・支援してくださった方々、残念な形となってしまいましたがビックエアの時は非常に心強い支えとなりました。ありがとうございました。

今回日本のスノーボーダーが大活躍しています。私は残念ながらそのメンバーに入る事ができませんでしたがまた、四年後万全の状態でこの舞台に戻ってきます。

スロープスタイルの選手に応援よろしくお願いします。

荻原大翔」



（THE ANSWER編集部）