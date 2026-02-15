Image: オーサムアートボーイ合同会社

商談の場で、足元にはビジネストートが凛と佇む姿が……。

大人の品格は、こうしたふとした所作に表れるのかもしれません。日々携えるモノだからこそ、その選択が持ち主の印象を静かに形づくっていくものです。

床に置いても倒れない。空間になじむ自立性

Image: オーサムアートボーイ合同会社

「MYSCIE 次世代タフトート」の大きな特長は、建築理論を取り入れたその自立性にあります。荷物の量にかかわらず、背伸びしたように美しく立つ姿は、一級建築士による構造設計（トラス構造）によるものです。

・壁や椅子に立てかける必要がない ・中身が偏っても安定感をキープ ・省スペースで、周りの人への配慮もスマートに

置くという何気ない行為が、場の空間を整える作法となるんですね。

着こなしに馴染むミニマルデザイン

Image: オーサムアートボーイ合同会社

優れた道具は、得てして自己主張しすぎないもの。「MYSCIE 次世代タフトート」は、メイン素材に欧州でも採用例のある上質なフェイクレザーを採用しています。

無駄を削ぎ落としたデザインは、日々のコーディネートを落ち着いた印象にまとめあげる役割が。平日のスーツスタイルでは、知的な雰囲気を演出し、休日のリラックスした装いでは、全体を引き締めるアクセントになります。

ちなみにブラックは裏地がベージュで中身が見やすく、ダークグレーは裏地も黒でシックな統一感があるみたい。好みで選べるのがいいですね。

迷わず取り出せる。考え抜かれた内部設計

バッグの中をガサゴソと探る仕草は、少し落ち着きのない印象を与えてしまうことも。このトートバッグの内部は、持ち主の時間を奪わないよう緻密に計算されています。

16インチのPCが収まるメイン収納に加え、2層構造と合計6つのポケットを配置。ペンや名刺入れ、イヤホンといった小物たちに、それぞれの指定席を用意できます。必要なモノを、手元を見ずにサッと取り出せて、慌ただしいビジネスシーンでも、余裕のある振る舞いを保てそうです。

軽さと強さを両立。日常を支える基本スペック

Image: オーサムアートボーイ合同会社

約620gと軽量ながら、長く使い続けられるタフさを備えています。傘に匹敵する耐水圧2000mm（JIS L 1092A法）で、安心感があります。また、撥水性能は4〜5級（JIS L 1092撥水試験）をクリアしているとのこと。汚れに強いフェイクレザーは、美しいまま使い続けるうえで頼りになります。

大人のモノ選びは、常にシンプルで本質的でありたいものです。自立する佇まいの美しさが、持ち主に自信をもたらしてくれそうな「MYSCIE 次世代タフトート」。このビジネストートが生活にどう馴染むかを、以下より詳しくチェックしてみてくださいね。

【超軽量620g】建築士が贈る自立トート。16インチPC収納＆撥水で通勤を快適に 7,480円 超早割24%OFF machi-yaで見る

>>【超軽量620g】建築士が贈る自立トート。16インチPC収納＆撥水で通勤を快適に

Image: オーサムアートボーイ合同会社

Source: machi-ya