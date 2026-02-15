元フジテレビの笠井信輔アナウンサーが１５日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演した。

番組では、お見合い結婚は恋愛結婚よりも離婚率が低いのではと話題になった。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「マッチングアプリで僕、最初、マッチングアプリで結婚する人たちはいるのかなと思っていたら今、２５％くらいが」と述べた。データが流れ、「１年以内に結婚した４人に１人はマッチングアプリ婚（出典 ２０２３年明治安田生命アンケート調査）」とあった。

橋下氏は「追跡調査はそんなに長くないけど、離婚率低いんですって。相手のことを分かりながら結婚するのと、恋愛結婚ってある意味、出合い頭みたいなもんじゃないですか」とアプリ使用の利点について触れた。

笠井アナが「だけど、バイアスがまだかかっていて。私、結婚式の司会でマッチングアプリのことは言わないでくださいって」とアプリで出会ったことは言わないで欲しいとリクエストしてくるカップルがいることを明かした。笠井アナは「幸せになってる人はたくさんいるけれども、犯罪も一方で起きている」と述べた。