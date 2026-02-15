この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【探偵が明かす】生保レディの妻の浮気調査、外回りと称して見せた”裏の顔”とは

探偵事務所PIOが、公式YouTubeチャンネルで「【浮気調査】1.生保レディの妻が…」と題した動画を公開した。動画では、生命保険の営業職である妻の浮気を疑う依頼者からの相談と、実際の調査の様子が記録されている。



動画は、依頼者の男性が探偵に「馬鹿もう…何やってんだよ」「私騙されてた」と、妻への不信感と動揺を口にする場面から始まる。探偵から「嘘つかれてたってことですかね？」と問われると、力なく同意する姿が映し出されており、夫婦間の信頼が崩れている状況がうかがえる。



その後、実際の調査映像に切り替わる。探偵が対象者である妻の尾行を開始すると、妻は勤務先の会社から出て「外回りに向かった」と報告された。妻は住宅街の方へ向かい、ある個人宅へ入っていく。しばらくしてその家から出てくると、間もなく別の個人宅へと入っていく様子が確認された。



今回公開された動画では、妻が勤務時間中に複数の個人宅を訪問している事実が記録されている。外回りと称した妻の行動の真相、そして依頼者が直面する現実が、調査によって明らかになっていく様子が示唆されている。