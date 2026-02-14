ホッフェンハイムvsフライブルク スタメン発表
[2.14 ブンデスリーガ第22節](ライン・ネッカー・アレーナ)
※23:30開始
<出場メンバー>
[ホッフェンハイム]
先発
GK 1 オリバー・バウマン
DF 2 ロビン・フラナーチ
DF 5 オザン・カバク
DF 21 アルビアン・ハジダリ
DF 34 ブラディミール・ツォウファル
MF 6 グリシャ・プレメル
MF 7 レオン・アブドゥラフ
MF 18 バウター・ブルヘル
FW 11 フィスニク・アスラニ
FW 27 アンドレイ・クラマリッチ
FW 29 バズマナ・トゥレ
控え
GK 37 ルカ・フィリップ
DF 15 バランタン・ジェンドレイ
DF 22 アレクサンダー・プラス
DF 45 K. Frees
DF 49 V. Lässig
MF 10 ムハンマド・ダマール
MF 48 L. Đurić
FW 9 イーラス・ベブ
FW 33 マックス・モアステット
監督
クリスティアン・イルツァー
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 7 デリー・シャーハント
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 14 鈴木唯人
MF 22 シリアケ・イリエ
FW 9 ルーカス・ヘーラー
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
DF 65 K. Steinmann
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
監督
フォスラーラース
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります