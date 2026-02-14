先日、トーマス・フランク監督の解任を発表したプレミアリーグのトッテナム。CLのリーグフェーズでは好調だったが、リーグ戦では結果が出ておらず、26試合を消化して16位と下位に沈んでいる。



そんなスパーズだが、すでに後任の人事に動いており、クロアチア人指揮官イゴール・トゥドールが暫定監督に就任することが濃厚だと、スポーツジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。





これまでは母国クロアチア、ギリシャ、トルコ、イタリア、フランスのクラブで監督を務めてきたトゥドールは指揮官としてどういう人物なのか、『BBC』が彼のスタイルに言及した。トゥドールは22-23シーズンの1年のみマルセイユを指揮しており、リーグ3位でシーズンを終えている。そこでトゥドールのサッカーを見たフランスのサッカージャーナリストであるジョージ・ボクソール氏によると、同監督は選手に高い強度を要求するサッカーを思考しているようだ。「彼のスタイルは強烈だ。選手たちは膨大な距離を走ることになるだろう。高い強度とプレッシャーが要求される」「彼は非常に強い個性を持った人物だ。トッテナムが大きな変化を求めているなら、彼の招聘は良い選択になり得る」トゥドールは近年指揮したユヴェントス、ラツィオ、マルセイユでは一貫して3バックを採用している。ラツィオ時代には日本代表の鎌田大地を指導しており、ボランチやシャドーでの起用がメインだった。今季はユヴェントスを解任されてしまったトゥドールだが、近年はシーズン途中に監督に就任し、そのチームを立て直している印象が強い。前述したラツィオとユヴェントスはまさにそうで、昨季のユヴェントスは最終的に4位でシーズンを終え、CL出場権を獲得した。しかし、前述したように今季はそのユヴェントスを去ることになった。成績不振もそうだが、移籍市場での権限を強く求めるタイプで、ゼネラルマネージャーであるダミアン・コモリ氏とそのことで衝突した過去もある。