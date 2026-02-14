櫻井翔「お昼に生ハムのサラダを頼みましたところ…」五輪中継で滞在中のイタリアでの“出来事”　スタジオ大爆笑…「シューイチ」

「嵐」の櫻井翔がイタリア・ミラノで思わずがっくりした出来事を明かした。

櫻井は１４日放送の日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）にミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリーが行われた直後の会場から中継生出演。カザフスタンのミハイル・シャイドロフがＳＰ５位から逆転で金メダルを獲得、鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が銀メダル、ＳＰ９位の佐藤駿（エームサービス・明大）が銅メダルで、世界王者イリア・マリニン（米国）が８位に終わったことを伝えた。

都内スタジオにいるＭＣの中山秀征は「そちらは午前０時過ぎだと思いますが、櫻井くん、この後のご予定は？」と突然質問。櫻井は「この後のご予定ですか！？そうですね〜、基本的には帰って寝ようと思っています」と腕時計を見て苦笑い。それでも「せっかくなのでイタリアのワインでも１杯くらいいただいて、と思っています」と加えた。

さらに「お昼に生ハムのサラダを頼みましたところ、全部ただの生ハムというサラダが届きましたので、それをつまみながらやろうと思います」と明かし、スタジオを爆笑させていた。

櫻井は日本テレビ系五輪中継のスペシャル・キャスターを務めている。