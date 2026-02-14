SVリーグ 注目選手インタビュー

甲斐優斗／大阪ブルテオン 後編

【「短時間でアピールすることが大事」】

学生生活に終止符を打った2025年は、甲斐優斗にとって"スタート"の１年でもあった。2024年にパリ五輪に出場したことで、その４年後のロサンゼルス五輪には「エースアタッカーとして出場する」ことを目標に掲げている。実際、2025年度の代表戦ではそれまでの途中出場から一転、試合やセットの初めからスタメンで起用される機会が増えた。甲斐は語る。

「チームもロラン・ティリ監督に変わって新体制となったので、パリ五輪の前と比べるとチャンスは増えると踏んでいました。出場機会が少ないなかでも、短い時間でしっかりアピールすることが大事。そこで活躍するために、これまでよりもきちんと準備していますし、少しずつ自信を持ってプレーできるようになりました」



2025年９月にフィリピンで開催されたバレーボール男子世界選手権にも出場した甲斐優斗 photo by Mark Fredesjed Cristino / Getty Images





2028年に開催されるロサンゼルス大会へ向かう日本代表のなかで、甲斐の立ち位置や取り組み方は、当然ながら変わってくる。甲斐は続ける。

「2025年はティリ監督もいろいろと試していたでしょうし、自分へ特に何かを求めてきたことはありません。でも、『もっともっとこういうことをできるようにならなければ』と、自分なりに感じたので、そこはしっかりと成長させていきたい。

それに安定感も必要です。安定してパフォーマンスを発揮することが、ティリ監督との信頼関係の構築につながると思います。自分のいちばんの持ち味である高さを活かしたプレーは、世界を相手にしても、負けないようにしなければ」

甲斐が「できるようにならなければ」と考えていることのひとつに、コート上で気持ちを出す、というものがある。

「まだまだ周りに頼ってしまっているのが、正直なところです。（大阪）ブルテオンでは、西田有志選手のように気迫を全面に押し出す存在が、チームを引き締めてくれます。それに盛り上がりますから。そうした役割を、自分もできるようになれたらいいなと思います。



トーマス・サムエルボ監督からも、プレーはもちろん感情表現に関しても『もっともっとアグレッシブになってほしい』とは常々言われています。自分を押し出すことは得意ではないですが、時間をかけながらでも、できるようになりたいです」

【物静かでシャイながら、内に熱を宿す】

このオンラインのインタビューでもあらためて感じたように、客観的に見て、甲斐は物静かでシャイな好青年だ。また大阪Bのチームメイトは年上ばかり。そんな環境では、周囲に頼ってしまっても仕方がないと言えるかもしれない。しかし、ひとたびコートに立てば、関係ない。それは甲斐自身が分かっている。

「自分が試合に出て負けるのが、好きではないんです。出たからには勝ちたいと思ってプレーしていますから」

その口ぶりは落ち着いたものだったが、熱も帯びていた。チームを勝たせる存在に自分がなる──その自覚は備えているのだ。



時ににこやかに、時にはにかみながら、オンライン・インタビューに応じた甲斐優斗 photo by Yoichi Igawa





最後の全日本インカレを終えてからすぐに大阪Bへ復帰し、ほどなくしてブラジルで開催された世界クラブ選手権大会へ臨んだ。地球の反対側へ、移動時間はほぼ丸一日。全日本インカレの余韻もあるかと思いきや、甲斐自身、その移動中は大阪Bの一員として世界大会で結果を出すことを考えていた。

「全日本インカレからの切り替えは難しくもありましたが、世界クラブ選手権もなかなか経験できる舞台ではないので、出場できることをポジティブに捉えていました」

大会本番では、日頃は到底対戦できないような世界各国のクラブチームと対戦し、大阪Bは決勝へ勝ち上がった。クラブの世界一を懸けた決勝の相手は、欧州王者のペルージャ。世界トップレベルのサーブとブロックには定評があり、甲斐も途中出場ながら、そのクオリティーの高さをまざまざと味わった。

「息つく暇もなくビッグサーバーがどんどん打ってくるので、サーブレシーブを１、２本ミスしただけで、一気に流れを持っていかれる感覚がありました。なんとか我慢できましたが......」

実際、甲斐はサーブレシーブ９本のうち、直接の失点はゼロに抑えている。

「サーブレシーブは年々、自信をつけてきているので、もっと試合で試したい。とはいえ、自分の強みはやはり高さのあるアタック。サーブレシーブが乱れても、自分でアタックを決めきればいいと考えています。自分のいい部分にも目を向けて、プレーしていきたいです」

【できなかったことができるようになる喜び】

ペルージャとの決勝では、バックアタックで得点する場面もあったが、「最後は自分が決めきれなかった。序盤からの相手のプレッシャーが終盤になって効いてくると実感しました」と甲斐は悔しそうに振り返った。準優勝という結果自体は、日本勢史上最高成績。ただ同時に、甲斐にとってはさらなる成長を誓う機会となった。

もうすぐ大学生活も終わり、日本を代表するエースアタッカーになる夢へ歩みを進めることになる。休む暇もなく、心身ともにタフな競技生活は2026年に突入してからも続いている。ただし、当の本人は実に楽しそうだ。

「できなかったことができるようになる──自分はそこに楽しさを覚えるんです。そんな経験は、まだまだできていますから。試合に勝つ喜びはありますが、勝利に向かっていく過程も面白い。自分はそこにバレーボールの楽しさを感じています。

感情表現など、取り組んでいくべきこともある一方で、自分は常に楽しくバレーボールをやりたいと思っていて。周りの意見も取り入れつつ、自分の意思はしっかりと持っていたい。

ブルテオンでも日本代表でも、もっともっと試合に出たいですし、他の選手に引けをとらないような選手になりたい。自分のやるべきことを見失わずに、コツコツとやっていきます」

希望と可能性に満ち溢れた甲斐優斗の2026年が始まった。

（了）

甲斐優斗（かい・まさと）

2003年９月25日生まれ、宮崎県延岡市出身。小学２年生から父が監督を務めていたクラブでバレーボールを始め、日南振徳高を経て、2022年に専修大学へ。同年に日本代表に登録され、2023年のネーションズリーグ、2024年のパリ五輪、2025年の世界選手権に出場した。パリ五輪の前にはフランスのパリ・バレーで研鑽を積み、2025年１月には大阪ブルテオンに特別指定選手として加入、同年７月には正式入団（内定）が発表された。身長200センチの若きアウトサイドヒッターには、大きな期待が寄せられている。