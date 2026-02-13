Áª¼êÂ¼¤Ç¤Ï¡ÖÅíÅ´¡×¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡¡¹¥Ä´¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¤Ç15Æü¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ò¹µ¤¨¤ë»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬13Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÎý½¬¥ê¥ó¥¯¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£Áª¼êÂ¼¤Ç¤Ï2¿Í¤Ç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÅíÂÀÏºÅÅÅ´¡×¤ò¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¡ÖÍþÍè¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éµ¡·ù¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Ç¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î°¦¾Î¡Ö¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡×¥Ú¥¢¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Î²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò·Ú²÷¤Ë·è¤á¡¢¹¥Ä´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£½éÂåÉ½¤ÎÄ¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤ÏSP¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£