¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/13¡Û´Ú¹ñ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦EVNNE¡Ê¥¤¥Ö¥ó¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡¦YH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊµìYUE HUA¡Ë¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£2·î13Æü¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤´Ú¹ñ¥°¥ë¡¼¥×¡¢2¿Í¤¬³èÆ°½ªÎ»¡ÖÂç¤¤Ê¼ä¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×È¯É½Á´Ê¸
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤ÎÀìÂ°·ÀÌó½ªÎ»¤Î¤´°ÆÆâ¡×¤ÈÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤Þ¤º¡¢¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤ÈÊÀ¼Ò¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤ÈÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¤µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¸ß¤¤¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤éÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥æ¥ó¥½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Öº£¤Þ¤ÇÊÀ¼Ò¤È¶¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¯¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤Î¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤ÈÎ¹Ï©¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖµÞ¤ÊÃÎ¤é¤»¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢²¿Â´¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¤Î¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤Ë¸þ¤«¤¦Êâ¤ß¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì°¦¾ð¤È²¹¤«¤¤¤´´Ø¿´¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
EVNNE¤Ï2023Ç¯9·î¤Ë7¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026Ç¯¤è¤ê¡¢¥±¥¤¥¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¤Î5¿Í¤Ç³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥æ¡¦¥¹¥ó¥ª¥ó¡¢¥æ¥ó¥½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¡¢¸µ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡¦YH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ØÌá¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥Á¡¦¥æ¥ó¥½¡¢»öÌ³½ê¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó½ªÎ»
¢¡EVNNE¡¢5¿Í¤Ç³èÆ°·ÑÂ³
