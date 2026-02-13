日経225先物：13日19時＝410円高、5万7400円
13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万7400円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては458.03円高。出来高は3262枚となっている。
TOPIX先物期近は3847ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57400 +410 3262
日経225mini 57395 +405 53573
TOPIX先物 3847 +23 2674
JPX日経400先物 34750 +275 241
グロース指数先物 710 +4 498
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
