　13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万7400円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては458.03円高。出来高は3262枚となっている。

　TOPIX先物期近は3847ポイントと前日比23ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.15ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57400　　　　　+410　　　　3262
日経225mini 　　　　　　 57395　　　　　+405　　　 53573
TOPIX先物 　　　　　　　　3847　　　　　 +23　　　　2674
JPX日経400先物　　　　　 34750　　　　　+275　　　　 241
グロース指数先物　　　　　 710　　　　　　+4　　　　 498
東証REIT指数先物　　売買不成立

