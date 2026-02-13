この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が災害リスクを踏まえた判断軸を公開！『不動産投資はエリア選定が超大事！こんな特徴を持つ郊外物件は絶対に買わないでください！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『不動産投資はエリア選定が超大事！こんな特徴を持つ郊外物件は絶対に買わないでください！』を公開した。都心の価格上昇や建築費の高騰、テレワーク定着の流れで、郊外に目が向きやすい局面だが、木村氏は「郊外なら安全」という短絡を切り捨てる。エリア選定を誤れば、同じ郊外でも収支が決定的に分かれるという。



動画で提示される“避けたい郊外”の骨格は3点だ。「人口が減少している」「働き口がない」「駅の力が弱い」。この組み合わせは賃貸需要の細り方が急で、空室の長期化や条件競争を招きやすい。加えて、古い物件が多く空きが目立つ街は、需給の歪みが表面化している可能性がある。さらに災害リスクや地形の癖が、住みやすさを静かに削り、需要が別の場所へ移る契機になり得る点も論点となる。



神奈川県の海沿いエリア、坂が多いエリア、千葉県のアクセス不利なエリアなど、具体例を通じて「県全体」ではなく「街の点」で判断する姿勢が強調される。人口が減っているから即アウトではなく、減少に上乗せされる要因があるかを見極める。つまり、数字だけで線を引くのではなく、生活の現実に照らして将来像を描けるかが問われる。



終盤のアフタートークでは、郊外の“境界線”をまたぐ事例が語られる。通勤可能圏の戸建てで、取得額を抑えつつ家賃収入が見込めたケースがあり、同じ郊外でも「物件種別で戦い方が変わる」ことが具体的に伝わる。利回り表示の派手さに引っ張られず、人口動態、雇用、交通、供給、災害を一体で読む視点がどこまで実装できるか。判断の手順を掴みたい読者ほど、動画の会話の流れが手がかりになるはずだ。