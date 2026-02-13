日大三は（東京）は13日、野球部の活動を無期限の活動休止とした。

女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、12日に児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで、17歳と16歳の男子部員2人が書類送検されていた。

野球部は12日に練習を見合わせていた。学校は協議の末、活動休止を決定。「期限は定めていない」と回答した。

学校は一連の事案について、昨年11月7日に東京都高野連に報告した。同連盟に対して報告書は提出されておらず、同校は「なるべく早く提出したいと思っています」。直近の公式戦は4月に春季大会が控えており、学校は今後の動きについて「さまざまな案件を考えています」とした。

捜査関係者によると、17歳の部員の書類送検容疑は昨年3〜6月ごろ、知人の当時15歳の女子生徒に、わいせつな画像や動画を3回にわたり交流サイト（SNS）で送らせ児童ポルノを製造し、動画1点を16歳の部員に提供した疑い。受け取った16歳の部員は同5〜10月ごろ、他の複数の部員に動画を送信して提供した疑い。2人は「やってはいけないことをやってしまった」、「軽率な行動だったと深く反省している」などと容疑を認めている。

日大三は春夏で計3度の甲子園優勝を誇る西東京屈指の名門。昨夏の甲子園では準優勝したが、都大会前から部内で動画が拡散されていたことになる。秋季東京都大会では準々決勝で帝京に0―3で敗れ、今春の選抜出場を逃していた。