【国内5店舗の移転および新規出店】 2月から3月にかけて実施

日本トイザらスは、国内5店舗の移転および新規出店を2月から3月にかけて実施する。

2月13日の「トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店」移転オープンを皮切りに、奈良県では2月19日に「トイザらス ならファミリー店」が移転オープン。翌20日には、埼玉県に「トイザらス コクーンシティ店」がグランドオープンするほか、愛知県の「トイザらス・ベビーザらス 名西店」が同施設内で移転オープンする。さらに、3月13日には群馬県にて「トイザらス スマーク伊勢崎店」がグランドオープンする。

各店舗の特徴

「トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店」、「トイザらス・ベビーザらス 名西店」、「トイザらス スマーク伊勢崎店」のおもちゃ売り場には、人気キャラクターの最新のおもちゃ・グッズをはじめ、人形・ぬいぐるみ、乗り物のおもちゃ、ブロック玩具、ゲームのほか、自転車やスポーツ玩具、さらにはトイザらスでしか手に入らない海外で人気の商品など、子どもからキダルト（子どもの心を持った大人たち）まで楽しめる商品を幅広く取り揃えている。人気のおもちゃは実際に見て、触って、遊ぶ楽しさを体験できるよう、試遊できるサンプル商品を置いたプレイテーブルや陳列棚などが店内随所に配置される。

また「トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店」、「トイザらス・ベビーザらス 名西店」では、ベビーザらス併設型店舗として、マタニティ衣料やベビーカー、ベビーフード・ベビードリンク、紙おむつ、ベビー衣料、豊富なベビー・キッズ向けキャラクターアパレルなど、各種マタニティ・ベビー用品も充実の品揃えで提供。出産準備のプレママ・パパに向けたハローベビー ストアツアーをはじめ、育児のちょっとした疑問や悩みの解決に役立つ体験会、ベビーと参加できる店頭イベントなども随時開催し、ベビーを迎え、育てるママ・パパ、家族の「わくわく、はぐくむ。」をサポートする。

「トイザらス ならファミリー店」、「トイザらス コクーンシティ店」は、おもちゃ好きのキダルトが楽しめる商品のみを厳選して取り揃えた店舗。ヒーローや映画キャラクターのアクションフィギュア、キモくてかわいいモンスター「FUGGLER(ファグラー)」、世界中で人気のデフォルメフィギュア「FUNKO POP!」など充実の品揃えで提供する。なかでも、開けるまでどれが出てくるかわからないドキドキ感が人気の「ブラインドボックス」は国内外のメーカーの人気商品を取り揃え、アジアで人気急上昇中の「LULU THE PIGGY」も直輸入しており、大人がわくわくしながら欲しいおもちゃ・グッズを探せる店舗となっている。

「LULU THE PIGGY」：アジアで人気急上昇中のブラインドボックス形式の商品で、様々なテーマのフィギュアコレクションとして展開されている

また、移転＆新店オープンを記念して、トイザらスオリジナルのおもちゃ・ノベルティグッズのプレゼントや公式キャラクター「キリンのジェフリー」のグリーティング、おもちゃやベビー用品のスペシャルセールなど、プレゼントやイベントが用意される。

※店舗によってプレゼント・イベント／セールの内容や実施期間が異なります。

店舗情報

店舗名称：トイザらス・ベビーザらス シーナシーナ青森店

オープン日：2月13日（金）

所在地：青森県青森市浜田1-14-1 CiiNA CiiNA 青森2F

売場面積：約1,109m2

営業時間：10時～20時

トイザらス ならファミリー店

オープン日：2月19日（木）

所在地：奈良市西大寺東町2-4-1 専門店街zoro 4階

売場面積：約188m2

営業時間：10時～20時

トイザらス コクーンシティ店

オープン日：2月20日（金）

所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-263-1 コクーンシティ コクーン2・3F

売場面積：約155m2

営業時間：10時～21時

トイザらス・ベビーザらス 名西店

オープン日：2月20日（金） ※同施設内で移転オープン

所在地：愛知県名古屋市西区名西2丁目33-8 ヨシヅヤ名古屋名西店2F

売場面積：約1,050m2

営業時間：10時～21時

トイザらス スマーク伊勢崎店

オープン日：3月13日（金）

所在地：群馬県伊勢崎市西小保方町368 スマーク伊勢崎 2F

売場面積：約393m2 ※予定

営業時間：10時～21時

