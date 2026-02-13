【画像】「ふわとろ生チョコムース」の材料はスーパーで買えるこの4つだけ！

いよいよバレンタイン直前！

「手作りしたいけど、時間もお金も手間もかけたくない」という方にぴったりの情報をゲットしました。

コンビニやスーパーマーケットで購入できる「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」を使って、たったの2ステップで完成するのに驚くほどリッチな「ふわとろ生チョコムース」レシピをご紹介します。

■そもそも「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」って？



「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」とは、贅沢なソースとクリーミーなヨーグルトのマリアージュを楽しめる新しいデザートヨーグルト。

これまでのヨーグルトの常識を覆すような、スイーツとしての美味しさと満足感を追求しており、日常の中で上質な癒やしを求める大人にぴったりの一杯です。

昨年11月からコンビニエンスストアなどで限定販売されていましたが、大好評により今年2月9日（月）から全国のスーパーマーケットにて順次販売がスタートしています。

■2ステップで完成！混ぜるだけで絶品「ふわとろ生チョコムース」



そんな「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」を使ったレシピを教えてくれたのは、SNS総フォロワー数330万人超（2026年1月時点）を誇る大人気スイーツクリエイターのsyun cookingさん。



2024年に「料理レシピ本大賞」のお菓子部門で大賞をW受賞するなど、「簡単さ」と「作る楽しさ」を両立させたアイデアレシピで絶大な支持を集めています。

【材料】



・ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ …1個

・市販のホイップクリーム…20g

・ココアパウダー…適量

・お好みのフルーツ（苺など）…適量

【作り方】

1. ヨーグルトカップにホイップクリームを入れて、なめらかになるまで混ぜ合わせる。







2. 表面にココアパウダーを振り、お好みでフルーツをのせる。



※冷蔵庫で30分〜1時間、または冷凍庫で10分ほど冷やすと、もったりと濃厚に仕上がります。

今回syun cookingさんが「ふわとろ生チョコムース」のレシピを実演してくれましたが、本当に一瞬で完成しました！5分もかかっていなかったような…。

実際にいただくと、ヨーグルトの酸味とチョコレートやホイップクリームの甘さが絶妙にマッチしていて美味しい！ふんわりなめらかなくちどけも楽しめました。甘いものが苦手な方にもおすすめできそうです。



■ショコラに続く新味「チーズフロマージュ＆ハニー」も登場！



濃厚なソースとクリーミーなヨーグルトの絶妙なバランスが楽しめる「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」。今年2月から新フレーバーとして「チーズフロマージュ＆ハニー」も新登場！チーズとはちみつの甘みが重なる、こちらも見逃せない一品です。



今年のバレンタインは、「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」を使った超簡単アレンジレシピをぜひ試してみてくださいね。

文＝MH