材料4つ、2ステップでプロの味!?ヨーグルト×チョコレートがおしゃれな「ふわとろ生チョコムース」レシピ
【画像】「ふわとろ生チョコムース」の材料はスーパーで買えるこの4つだけ！
いよいよバレンタイン直前！
「手作りしたいけど、時間もお金も手間もかけたくない」という方にぴったりの情報をゲットしました。
コンビニやスーパーマーケットで購入できる「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」を使って、たったの2ステップで完成するのに驚くほどリッチな「ふわとろ生チョコムース」レシピをご紹介します。
■そもそも「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」って？
「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」とは、贅沢なソースとクリーミーなヨーグルトのマリアージュを楽しめる新しいデザートヨーグルト。
これまでのヨーグルトの常識を覆すような、スイーツとしての美味しさと満足感を追求しており、日常の中で上質な癒やしを求める大人にぴったりの一杯です。
昨年11月からコンビニエンスストアなどで限定販売されていましたが、大好評により今年2月9日（月）から全国のスーパーマーケットにて順次販売がスタートしています。
■2ステップで完成！混ぜるだけで絶品「ふわとろ生チョコムース」
そんな「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ」を使ったレシピを教えてくれたのは、SNS総フォロワー数330万人超（2026年1月時点）を誇る大人気スイーツクリエイターのsyun cookingさん。
2024年に「料理レシピ本大賞」のお菓子部門で大賞をW受賞するなど、「簡単さ」と「作る楽しさ」を両立させたアイデアレシピで絶大な支持を集めています。
【材料】
・ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト ショコラフォンデュ …1個
・市販のホイップクリーム…20g
・ココアパウダー…適量
・お好みのフルーツ（苺など）…適量
【作り方】
1. ヨーグルトカップにホイップクリームを入れて、なめらかになるまで混ぜ合わせる。
2. 表面にココアパウダーを振り、お好みでフルーツをのせる。
※冷蔵庫で30分〜1時間、または冷凍庫で10分ほど冷やすと、もったりと濃厚に仕上がります。
今回syun cookingさんが「ふわとろ生チョコムース」のレシピを実演してくれましたが、本当に一瞬で完成しました！5分もかかっていなかったような…。
実際にいただくと、ヨーグルトの酸味とチョコレートやホイップクリームの甘さが絶妙にマッチしていて美味しい！ふんわりなめらかなくちどけも楽しめました。甘いものが苦手な方にもおすすめできそうです。
■ショコラに続く新味「チーズフロマージュ＆ハニー」も登場！
濃厚なソースとクリーミーなヨーグルトの絶妙なバランスが楽しめる「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」。今年2月から新フレーバーとして「チーズフロマージュ＆ハニー」も新登場！チーズとはちみつの甘みが重なる、こちらも見逃せない一品です。
今年のバレンタインは、「ダノン 大人の賢いスイーツヨーグルト」を使った超簡単アレンジレシピをぜひ試してみてくださいね。
文＝MH