トースターで！しっとり食感の【チョコチャンククッキー】
お店のような美しい仕上がり！【いちごのレアチーズケーキ】
現役パティシエ・megu'cafeによる、手軽で差がつく絶品ケーキ&焼き菓子レシピ。
見た目がとってもおしゃれで、味もおいしい。なのに、材料はスーパーで揃う身近なもので、特別な道具も不要！？しかも調理の工程も最小限でOK！
可愛すぎるスイーツを初心者さんでも簡単に作ることができると評判です。自分で楽しむのはもちろん、誰かにあげたくなってしまうお店みたいな仕上がりに感動するはず。
■＼トースターで／チョコチャンククッキー＜保存期間／常温で5日＞
このしっとりした食感は、トースターならでは。コーヒーとの相性が最高！
◆材料
10枚分
バター……140g
グラニュー糖……180g
バニラビーンズペースト……少々（あれば）
塩……4g
卵……1個
A 薄力粉……180g
全粒粉……60g（なければ同量の薄力粉）
ベーキングパウダー……4g
チョコレート……50g
◆下準備
・バターは室温に戻す。
・Aをふるう。
・天板にクッキングシートを敷く。
◆作り方
1. バターにグラニュー糖、バニラビーンズペースト、塩を加えてゴムベラで混ぜ、卵を加えてしっかり混ぜる。
2. 1にAと刻んだチョコレートを加え、ゴムベラでまとめる。ラップにくるみ、冷蔵庫で1時間冷やす。
3. 冷えた2を10等分にして丸め、再び冷蔵庫で冷たくなるまで冷やす。
4. 3を垂直につぶして、厚さ1cmほどの円形にし、アルミバットかアルミホイルの上に間をあけて並べる。
スプーンの背でつぶすと、きれいな丸型に
5 トースターを170℃（または600W、中温設定）にし、予熱のため3分空焼きしてから10分前後焼く。
◆memo
トースターにより焼き時間に振れ幅があります。焦げないよう見守りながら、平たくなり、こんがり焼き目がつくまで焼いてください。オーブンで焼く場合は、170℃で15分を目安に。
＜注意点＞
•バターは無塩バターを使用しています。
•チョコレートは基本的に板チョコを使っています。
•「保存期間の目安」は、作った日を含めての日数です。それぞれラップなどで包装、またはジッパー付き保存袋や密閉できる保存容器に入れて常温（15℃〜25℃目安）で保存した際の期間です。
•SNSで紹介しているレシピと材料や作り方が異なる場合がありますが、どちらも間違いではありません。
著＝megu'cafe／『ふつうの材料だけで作る 新しいおうちカフェスイーツ』