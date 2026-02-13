元昌平10番の鹿島退団23歳MF須藤直輝、新天地が決定「ついに初めての海外挑戦が始まります」
プレストン・ライオンズFC(オーストラリア2部相当)は12日、MF須藤直輝(23)の加入を発表した。
須藤は昌平高で10番を背負いながらキャプテンを務め、2019年度と20年度の全国高校サッカー選手権で優秀選手賞に選出された。
高卒で鹿島アントラーズに加入したが1年目はルヴァンカップのみの出場にとどまり、2年目はJ2のツエーゲン金沢へ期限付き移籍。鹿島に復帰した23年と24年は公式戦の出場がなく、昨季はJ3の高知ユナイテッドSCへ期限付き移籍してJ3で29試合2得点を記録するもシーズン終了をもって契約満了になっていた。
新天地のプレストン・ライオンズFCは2部相当のナショナル・プレミアリーグ・ビクトリアを戦うチームで、同リーグは1部のAリーグへ昇格する権利がないセミプロリーグとなっている。
須藤は自身のインスタグラム(@sutoh_naoki_10)を通じて英語で「お待たせしてすみません!ついに初めての海外挑戦が始まります。自分に正直なままで全力を尽くします!」と意気込みを伝えている。
