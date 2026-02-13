稲葉浩志がカバー！ Netflix・WBC応援ソング「タッチ」SPムービー解禁
Netflixが日本国内でライブ配信する『2026 ワールドベースボールクラシック』の大会応援ソングとして稲葉浩志がカバーする「タッチ」のスペシャルムービーが、本日2月13日公開された。
【動画】Netflix大会応援ソング 稲葉浩志「タッチ」スペシャルムービー
本スペシャルムービーは、稲葉浩志がカバーする「タッチ」の冒頭からサビまでの一部が使用された映像。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉浩志のエネルギッシュなパッションを感じる歌声と力強いメロディーが、ワールドベースボールクラシックの過去大会の名シーンと合わさって流れる。
Netflix大会応援ソングを制作するにあたり、野球の持つ魅力と多くの人に親しまれてきた背景や楽曲の世界感を踏まえて「タッチ」に決定。そして数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉浩志によるカバーという形で実現した。
稲葉浩志はカバーに際し、「オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」とコメントした。
『2026 ワールドベースボールクラシック』全47試合（3月5〜18日）は、Netflixにて日本国内で独占生配信（アーカイブあり）。
