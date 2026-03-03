2026 ワールドベースボールクラシック東京プール presented by ディップ 強化試合5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を日本国内でライブ配信する配信大手「Netflix」は、10日に東京ドームで行われる日本―チェコ戦前にロックバンド「B’z」の稲葉浩志がライブパフォーマンスを行うと3日、発表した。東京プール最終戦となるチェコ戦。稲葉は、Netflix大会応援ソング「タッチ」をカバーする予定。当日は