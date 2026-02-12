この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「イオンゴールドカードの全特典・メリットデメリット・代替カードを徹底解説！【PR】」と題した動画を公開。2025年9月から適用されるイオンゴールドカードのサービス改定内容について、改善点と改悪点を挙げながら、カードの価値を再評価している。



動画ではまず、2025年9月から適用される改定内容について、改善点と改悪点がそれぞれ2点ずつあると紹介された。改善点として挙げられたのは、「イオンシネマでの前売券割引」と「イオンモバイル特典の追加」である。イオンシネマでは年間30枚まで映画を1,400円で鑑賞できるようになるが、解説者は「元々イオンカードには常時300円割引があるため、実質的なメリットは100円分」と指摘。イオンモバイル特典についても、月額料金支払いでたまるWAON POINTが5倍になるものの、既存の特典から実質的に向上するのは0.5%分の還元率のみであり、メリットは限定的だとした。



一方で、改悪点として「空港ラウンジの利用回数制限」と「旅行傷害保険の補償額引き下げ」が挙げられた。これまで無制限だった空港ラウンジの利用は年間2回までに制限される。さらに大きな変更点として、旅行傷害保険の補償額が大幅に引き下げられる。特に、海外旅行時の傷害・疾病治療費用は300万円から200万円に減額。解説者は、「年会費無料のカードにしては、優れた補償内容だっただけに残念」と述べ、この改悪がカードの魅力を大きく損なうとの見方を示した。



これらの改定を踏まえ、イオンゴールドカードはイオン関連の店舗やサービスを頻繁に利用するユーザーにとっては依然としてメリットがあるものの、旅行傷害保険の充実度や汎用性の高い特典を求めるユーザーにとっては、魅力が薄れていると結論付けた。還元率の低さという元々のデメリットに加え、ゴールドカードとしての特典が他社カードに見劣りするようになったため、今後は利用スタイルに応じて「JQエポスゴールド」や「三井住友カード ゴールド（NL）」といった代替カードも視野に入れるべきだと解説した。