ZEROBASEONE、5人で活動延長「4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/12】グローバルボーイズグループ・ZEROBASEONE（ZB1 読み：ゼロベースワン／略称：ゼベワン）の所属事務所・WAKEONEの公式X（旧Twitter）が12日に更新された。SUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）、KIM JI WOONG（キム・ジウン）、SEOK MATTHEW（ソク・マシュー）、KIM TAE RAE（キム・テレ）、PARK GUN WOOK（パク・ゴヌク）の5人で活動を延長することを報告した。
【写真】ZB1所属事務所が出した活動延長報告投稿
WAKEONEは「これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです」と感謝し「その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります」と報告。2026年1月に契約を満了し、2ヶ月間活動を延長することを発表していたが、その後はソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの5人でさらに活動を延長することを明かした。活動を延長しないZHANG HAO（ジャン・ハオ）、RICKY（リッキー）、KIM GYU VIN（キム・ギュビン）、HAN YU JIN（ハン・ユジン）は「所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました」と4人の今後についても言及し「当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
5人での活動になっても「ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。また、活動の形態が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります」と9人で築いてきた歴史を今後も大切に活動していくことをつづった。
また「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE」公演は予定通り9人でステージに上がることも知らせている。
ZEROBASEONEは、2023年に放送されたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」で熾烈なデビュー競争を勝ち抜いた9人で結成。2023年7月にデビューを果たし、結成当初からWAKEONEとの専属契約期間は2年6ヶ月であることが明らかとなっており、2026年1月の契約満了を予定していたが。2026年12月には、活動期間を2ヶ月間延長することを報告している。（modelpress編集部）
ZEROBASEONEの今後の活動に関するお知らせ
こんにちは、WAKEONEです。
ZEROBASEONEへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるZEROSEを始めとするすべての皆さまに心より感謝いたします。
これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです。その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。
メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩んでいくこととなりました。
今回の決定は当社のアーティストであるSEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKはもちろん、SUNG HAN BINとKIM JI WOONG、そして彼らの所属事務所とも十分な協議を重ね、関係各所の合意を得たうえで取りまとめたものです。
当社は5人体制での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります。
ZHANG HAO、RICKY、KIM GYU VIN、HAN YU JINの4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました。当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします。
ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。また、活動の形態が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります。
先日ご案内させていただきました通り、「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE ＆ NOW] ENCORE」公演では9人のメンバー全員がステージに上がり、ファンの皆さまにお会いする予定となっております。
これからもZEROBASEONEへの温かいご声援とご期待をよろしくお願い申し上げます。今後の活動計画の詳細は決まり次第ご案内いたします。
ありがとうございます。
【Not Sponsored 記事】
◆ZEROBASEONE、5人で活動延長
WAKEONEは「これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです」と感謝し「その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります」と報告。2026年1月に契約を満了し、2ヶ月間活動を延長することを発表していたが、その後はソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの5人でさらに活動を延長することを明かした。活動を延長しないZHANG HAO（ジャン・ハオ）、RICKY（リッキー）、KIM GYU VIN（キム・ギュビン）、HAN YU JIN（ハン・ユジン）は「所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました」と4人の今後についても言及し「当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします」と伝えた。
5人での活動になっても「ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。また、活動の形態が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります」と9人で築いてきた歴史を今後も大切に活動していくことをつづった。
また「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE & NOW] ENCORE」公演は予定通り9人でステージに上がることも知らせている。
◆ZEROBASEONE「ボイプラ」で結成
ZEROBASEONEは、2023年に放送されたグローバルボーイズグループデビュープロジェクト「BOYS PLANET」で熾烈なデビュー競争を勝ち抜いた9人で結成。2023年7月にデビューを果たし、結成当初からWAKEONEとの専属契約期間は2年6ヶ月であることが明らかとなっており、2026年1月の契約満了を予定していたが。2026年12月には、活動期間を2ヶ月間延長することを報告している。（modelpress編集部）
◆全文
ZEROBASEONEの今後の活動に関するお知らせ
こんにちは、WAKEONEです。
ZEROBASEONEへの変わらぬ愛とご声援を送ってくださるZEROSEを始めとするすべての皆さまに心より感謝いたします。
これまで9人のメンバーが一つの名のもとで一緒に築き上げた輝かしい軌跡は、ファンの皆さまの厚いご支持があってこそ実現できたものです。その大切な記録を礎に、ZEROBASEONEはこれから新しいチャプターへ進んでまいります。
メンバーのSUNG HAN BIN、KIM JI WOONG、SEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKの5人は深い信頼関係をもとにZEROBASEONEとしての新しいシーズンを共に歩んでいくこととなりました。
今回の決定は当社のアーティストであるSEOK MATTHEW、KIM TAE RAE、PARK GUN WOOKはもちろん、SUNG HAN BINとKIM JI WOONG、そして彼らの所属事務所とも十分な協議を重ね、関係各所の合意を得たうえで取りまとめたものです。
当社は5人体制での活動が安定的に定着できるよう全力でサポートすると同時に、すべてのメンバーがお互いの仲間としてともに成長していけるように継続的にコミュニケーションを図ってまいります。
ZHANG HAO、RICKY、KIM GYU VIN、HAN YU JINの4人は所定のプロジェクト期間を終え、新しい飛躍を準備することとなりました。当社は彼らの未来を応援し、新しい道を歩んでいくメンバーにも変わらぬ励ましとご声援をよろしくお願いいたします。
ZEROBASEONEという名の下で9人のメンバーがともに残してきた音楽的な遺産は特定の時点にとどまることなく、さらに様々な形や可能性へと広がり、今後も受け継がれていきます。また、活動の形態が変わる可能性はありますが、共有してきた価値とアイデンティティは変わることなく大切にしてまいります。
先日ご案内させていただきました通り、「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE ＆ NOW] ENCORE」公演では9人のメンバー全員がステージに上がり、ファンの皆さまにお会いする予定となっております。
これからもZEROBASEONEへの温かいご声援とご期待をよろしくお願い申し上げます。今後の活動計画の詳細は決まり次第ご案内いたします。
ありがとうございます。
【Not Sponsored 記事】