◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日 スノーボード 男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプの予選が行われ、日本勢は4人全員が13日（日本時間14日未明）の決勝進出を決めた。

4大会連続出場で22年北京五輪金メダリストの平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）は7位で通過。3大会連続出場の戸塚優斗（24＝ヨネックス）は2位、初出場の山田琉聖（19＝チームJWSC）は3位、2大会連続出場の平野流佳（23＝INPEX）は5位だった。

日本勢トップの全体2位で決勝の舞台に進んだ戸塚は、北京五輪からの4年に思いをはせ「そうですね、本当に苦しい時もあったし、辞めたいなと思った時もあったんですけど…でも、それがこうやって良いラン（滑走）ができると、やってて良かったなと思える瞬間に変わるので。まあ、この4年間でやってきたことがこの滑りですべて出るので、そこを見てもらいたいですし、自分のMAXが出せるように、明日からも頑張りたいです」と意気込みを語った。

各選手が決勝で出すようなパフォーマンスを連発し、五輪3度制覇のショーン・ホワイト（39＝米国）も思わず拍手を送る超ハイレベルの予選。かつての好敵手・平野歩夢の奇跡の復活出場に笑顔で声を掛け、記念撮影する場面もあった。