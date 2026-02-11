ミラノ・コルティナオリンピックに出場したアイスホッケー日本代表（スマイルジャパン）の挑戦は、道半ばで終わった。

前回北京五輪はＢ組１位で８強に入ったが、今回は１勝３敗の組４位に終わった。

いくつもの想定外が重なった。今回の会場は、日本の選手がプレーしなれたリンクより狭いといい、大柄な海外勢に間合いを詰められる場面が目立った。ＤＦ細山田茜（道路建設）は「より敵との距離が近くなったり、コンタクト（接触）が増えたり、自分たちが強みとしているラッシュ（速攻）でもすぐ絡まれたりした」と印象を語った。

好機を作りながら、決めきれなかったのも響いた。敵地での練習試合で破り、勝ちを計算していたドイツや、五輪ではほぼ実績のなかったイタリアに足をすくわれた。

１０日のスウェーデンとの最終戦は０―４の完敗。近年は身体能力の向上や判定基準の変化で、女子でも激しいぶつかり合いやパワフルなシュートが増えているという。飯塚祐司監督は「一番苦しんだのがコンタクト。４年前とは全く違うスポーツになりつつある。海外にどんどん選手を送り出すとか、世界のトップリーグでプレーする選手を増やしていく努力をしなくてはならない」と受け止めた。

今大会の日本は五輪初出場組が多く、その分、伸びしろも期待できる。ＦＷ輪島夢叶（道路建設）は「さらに努力して、強い日本になって戻ってきたい」と誓った。４年後、初のメダル獲得に再び挑める土台はある。（平地一紀）