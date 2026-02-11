柔道グランドスラム（GS）パリ大会に出場した日本選手が10日、羽田空港に帰国した。

男子66キロ級は、昨年世界選手権王者の武岡毅（26＝パーク24）が優勝。「新年一発目の大会で世界選手権（10月、アゼルバイジャン・バクー）につなげるためには落とすことができないので、しっかり優勝できて安心している」と振り返った。

今大会では、これまであまり使っていなかった担ぎ技にも挑戦。「新しい技を試すのはめっちゃ怖いですね」と笑いながらも「案外掛けてみれば効くものだなと思うこともあった。徐々に使っていこうかなと。これで投げれると自信がつくまで練習しようと思います」と新たな手応えも得た。

昨年12月のGS東京大会で同階級五輪2連覇王者の阿部一二三（28＝パーク24）に敗れて世界選手権代表内定はお預けに。し烈な代表争いを繰り広げていく中で「一つ一つ落とせないので今回が一番大事だと思っていた。ここで勝ち切れたので次につながる」と自信を深めた。男子日本代表の鈴木桂治監督（45）は「武岡らしい強さが際立っていた。危ないシーンもあったけど挽回できる強さがある」と評価した。