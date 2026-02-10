【しまむら購入品】春の足元をアップデート！ファッション系YouTuberが選ぶ「絶対買いたくなる」高見えローファー徹底解説
ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【しまむら購入品】高見えローファー2選｜絶対買いたくなる徹底解説＆垢抜けコーデ」と題した動画を公開しました。今回は、春のトレンドアイテムであるローファーの選び方と、しまむらで購入した「神アイテム」2足について、具体的なコーディネートと共に紹介しています。
動画の冒頭でゆかりんさんは、アラフィフ世代が選ぶべきではないローファーとして「学生が履くようなシンプルでかっちりしたデザイン」と「厚底のもの」を挙げました。これらは「おしゃれに履くのが難しく、学生っぽくなってしまう」ため避けているといいます。その上で紹介されたのが、しまむらで購入した「FITコインLF」（税込1,969円）です。シンプルなコインローファーでありながら、ZARAの本革ローファーと並べても「ほぼ同じ」に見えるほどの完成度。最大の特徴はその柔らかさで、「しなやかFITパンプス」というタグの通り、手でぐにゃりと曲げられるほどの屈曲性があります。試着したゆかりんさんも「足を入れた時に当たらない、めちゃくちゃいい」と履き心地を絶賛しました。
2足目は「タッセルリボンLF」（税込2,420円）。甲の部分にタッセル飾りがついたドレッシーなデザインで、コインローファーよりも華やかな印象を与えます。こちらは「結構広めの作りになっている」とのことで、足の幅が気になる人でも履きやすそうな一足です。ゆかりんさんは「あまり高い靴を買って失敗した経験があるなら、まずはお手頃価格のもので試してみて」と、入門編としてのしまむら活用を提案しました。
動画の後半では、これらのローファーを使ったコーディネートも披露されました。デニムに合わせる際は、素足ではなく「白ソックス」を合わせるのがおしゃれ見えのポイントだと解説。特にユニクロの「3足990円の白ソックス」は、「子供っぽくならず、パンプスなど大人な靴合わせにも重宝する」と太鼓判を押しています。さらに、黒のジャケットを羽織ることで、ラフなボトムスと合わせてもバランスの取れた大人のトラッドスタイルが完成すると紹介しました。
春の足元を軽やかに彩るローファー。選び方や合わせ方に迷っている方は、プチプラアイテムから取り入れてみてはいかがでしょうか。
