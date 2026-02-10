馬淵優佳、瀬戸大也との離婚を発表「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら」
元飛込競技選手で俳優などでも活動する馬淵優佳（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。水泳選手・瀬戸大也（31）との離婚を発表。瀬戸も自身のインスタグラムで伝えた。
【写真】"手合わせ"2ショットを公開した馬淵優佳＆瀬戸大也
馬淵はストーリーズで「応援してくださる皆様へ」と書き出し。「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります」とつづり、「関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたら嬉しく思います」と締めくくった。
瀬戸も自身のインスタグラムの投稿で「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」と報告。「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」と伝え、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます」と締めくくった。
馬淵優佳は元飛込競技選手。1995年生まれ。3才から水泳を始める。2017年5月、水泳選手の瀬戸大也と結婚。同年11月現役引退。18年6月、第1子を出産。20年3月、第2子を出産。TBS系日曜劇場『日本沈没-希望のひと-』（2021年）でドラマ初出演した。
瀬戸は1994年5月24日生まれ、埼玉県出身。A型。ANA所属。『世界水泳選手権大会 400m個人メドレー』では、2013年、15年と日本人初同種目2連覇を達成。16年、『リオ五輪 400m個人メドレー』で、銅メダルを獲得。プライベートでは、2017年5月に飛び込みの選手だった馬淵優佳と結婚を発表。18年6月に第1子女児、20年3月に第2子女児が誕生したことを報告していた。
