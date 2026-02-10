天海祐希、本名＆母親の職業告白「きょうだいの中で1番トロかった」7歳下の弟がエピソードをぶっちゃけ
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の天海祐希が、9日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。本名を明かした。
【写真】反響殺到・58歳主演女優の粋な投稿
スタジオトークで天海は自身の本名を「ゆり」だと明かし、7歳差の弟を溺愛しているという。また、母親の職業は美容師だったそうで「パキパキした人ですね」と人柄を告白。「厳しかった？」と聞かれると「厳しかった」と答え「女親は娘に厳しいところがあるんですかね。尚且つ私がトロかったから余計かもしれない」と話し、共演者から驚きの声が上がった。
天海は「きょうだいの中で1番トロかった。ご飯を食べるのも遅かったりしたし『学校の用意しなさい』と言われて、朝必死こいてやっているタイプだった」という。また、天海の弟から「姉が昔学校に遅刻しそうになり、母親から『遅れるわよ』と言われた時に姉は2階の自分の部屋でわざとダッダッダッと動いている音を出して急いでる様子を演じていました」と明かされると「やってましね」と認め、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆天海祐希、本名＆母親の職業告白
