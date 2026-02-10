【State of Play】 2月13日7時～ 配信

画像は「Detroit: Become Human」のコナー

俳優のブライアン・デッカート氏は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが2月13日7時より配信を予定している「State of Play」のポストに反応を示した。

ブライアン氏は2018年に発売されたアクションアドベンチャー「Detroit: Become Human（デトロイト ビカム ヒューマン）」にて、主人公の1人であるコナーを演じた人物。今回は自身のXで目の絵文字と共に「State of Play」の投稿を引用リポストした。また、Twitchでは自身のチャンネルにて不定期に配信を行なっており、「State of Play」の放送に合わせてライブ配信を実施する予定であることも明かしている。

なお、2月13日の「State of Play」は60分以上の放送とかなりのボリュームになる予定で、ブライアン氏が出演するタイトルのお披露目についても期待が集まる。