¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¿·³ãÃæ3¡¦Èõ¸ý¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é2½µ´Ö¡¢100·ï°Ê¾å¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¤¤¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤é¤º
¡¡¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¡¢Èõ¸ý¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ê14¡Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤ÎÉþÁõ
¡¡ABEMAÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤«¤é4Æü¸å¤Î¸½ÃÏ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ±»þ¹ï¤Î¼«ÂðÉÕ¶á¤òÊâ¤¯¤È¡¢³¹Åô¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê°Å¤¯¡¢¡ÈÀã¤ÎÊÉ¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼ÖÆ»¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡ÖÅÄ¼Ë¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¿ÍÄÌ¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£¼Ö¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÃæ³ØÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬1¿Í¤ÇÊâ¤¯¤Î¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î26Æü¸á¸å7»þ¤¹¤®¡£¤½¤ÎÆü¤â¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.5ÅÙ¡£ºÇÂç246cm¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Å¤¯¡¢¤¤¤Æ¤Ä¤¯Ìë¤Ë¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¾¯½÷¤¬³°¤òÊâ¤¯¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶á½ê¤Ë½»¤àÃËÀ¤Ï¡Ö¡ÊÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ë2¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ê¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ËÄÁ¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¡£1¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤éµ²±¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤È¤«¤À¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ëÂÀ×¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¿·Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ºí©Ä¾¸å¤«¤é¡¢·Ù»¡¡¦¾ÃËÉ¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤Î¤Ù100¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÁÜº÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤é2½µ´Ö¡£¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤Î°ÂÈÝ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£·Ù»¡¤Ï¡Ö¡Ø»÷¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢Á´¹ñ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÃæ¹ñÃÏÊý¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤«¤é¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÀººº¤·¡¢ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µÆÁÅç¸©·ÙÁÜºº1²Ý·ÙÉô¤Î½©»³Çî¹¯»á¤Ï¡Ö¡Ê¾ðÊó¤Ë¡ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¡Ø¤É¤³¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡Ù¡ØºÇ¶á¤³¤³¤Ë½»¤ß¤À¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢µï¾ì½ê¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢ÁÜºº¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·Ù»¡¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÂð¤ä¾¦Å¹¤Ê¤É¤Ë¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¶á½ê¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¡Ö¼Ö¤Ë¡Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¡ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤¦¤É¸á¸å7»þÈ¾º¢¤À¤Ã¤¿¤é¡¢µ¢Âð¤ÎÊý¤Î¼Ö¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È·Ù»¡¤¬Íè¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡½½ÆüÄ®»Ô¤Ç¤Ï¡¢2·î7Æü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.6ÅÙ¡£Ä¹¤¤Åß¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤Îµ¢¤ê¤ò²ÈÂ²¤ÏÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅöÆü¡¢ÆÃÊÌ¤ËÃÖ¤¼ê»æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¿ÈÄ¹154cm¤ÎÁé¤»·Á¤Ç¡¢È±·¿¤Ï¹õ¤Î¥»¥ß¥í¥ó¥°¤À¡£¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿1·î26Æü¤ÎÌë¤Ï¡¢º°¿§¤Î¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¹õ¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡¢¿å¿§¤Î¥Ç¥Ë¥à¥º¥Ü¥ó¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
