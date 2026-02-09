マツコ・デラックス、緊急手術で入院「首の脊髄が圧迫されちゃって」復帰時期は未定・電話出演で現状語る
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントのマツコ・デラックスが、2月9日放送のTOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に電話出演。手術のため入院していることを明かした。
同番組の月曜コメンテーターを務めるマツコ。この日はスタジオに姿を現さず、電話で登場すると「急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかに痺れが出始めちゃって、病院に行ったら急いで手術したほうが良いと言われて。あたしもう、手術し終わって入院しているのよ」と既に術後で現在入院していることを明かした。
そして「急にお休みをいただくことになって申し訳ないっていう思いで、今日ぐらいはちょっと大人しく『ごめんなさい』って言おうと思ったら、あまりのしょぼくれた画面…愕然としました」とスタジオをイジったマツコ。現在の体調については「本当に首の神経が圧迫されていただけで、他は元気なので」と明かし、復帰については「はっきりとはわからないのよね。手術して3日くらいしか経っていないから、術後の様子を先生とかに見ていただいて、それで決まる感じ」と説明した。
続けてマツコは「芸能界で1番私にキャラが似ている」「すごい人をお呼びしている」と前置きし、自身の代役を紹介。お笑いコンビ・エイトブリッジの別府ともひこがスタジオに登場すると、別府は「マツコさんハードルあげるのやめてください！」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
