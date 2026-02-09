¹¬Ê¡ÅÙMAX¡ªºÇ¹â¤Ë¥Ï¥Ã¥Ôー¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥×¥ê¥Æ¥£¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù´Ñ·à¥ì¥Ó¥åー
2026Ç¯1·î～3·îÅìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿ー¥ªー¥Ö¡¢Âçºå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì¤Ç¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØPRETTY WOMAN The Musical¡Ù¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿±Ç²è¡ØPretty Woman¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥ー¥Öー¥Ä¡Ù¡Ø¥¥åー¥Æ¥£ー¡¦¥Ö¥í¥ó¥É¡Ù¡¢¡Ø¥Ø¥¢¥¹¥×¥ìー¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤ò¥ß¥åー¥¸¥«¥ë²½¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤¬±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¥À¥à¥¹¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç½é¾å±é¤µ¤ì¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¥Ò¥Ã¥È¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ëÎ¨¤¤¤ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¡¢½é¤ÎÆüËÜ¥¥ã¥¹¥È¾å±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤òÀ±É÷¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤ÈÅÄÂ¼²ê¼Â¤µ¤ó¡¢¼ã¤¼Â¶È²È¥¨¥É¥ïー¥É¤ò¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÎÍ§¿Í¥¥Ã¥È¤ò¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤ÈÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¡¢Ææ¤ÎÂ¸ºß¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥ó¤òspi¤µ¤ó¤ÈÊ¡°æ¾½°ì¤µ¤ó¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥ー¤ò»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
º£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢°Ï¤ß¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤È¥¥ã¥¹¥È°ã¤¤¤Ç¤Î´Ñ·à¥ì¥Ó¥åー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª(①À±É÷¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¡¢spi¤µ¤ó¡¢¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó²ó¡¡②ÅÄÂ¼²ê¼Â¤µ¤ó¡¢Ê¡°æ¾½°ì¤µ¤ó¡¢ÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó²ó)
¤¢¤é¤¹¤¸
´ë¶ÈÇã¼ý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¼Â¶È²È¥¨¥É¥ïー¥É¤Ï¡¢»Å»ö¤ÇÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçÄÌ¤ê¤ËÎ©¤Ä¼«Í³ËÛÊü¤Ê½÷À¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÊá¤é¤¨¤ëÂ¸ºß´¶¤È¡¢¼«Á³¤È°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ë¡¢·ÚÌ¯¤Ê¤«¤±¤¢¤¤¤Ç¿´¤Î¥¬ー¥É¤ò³°¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥É¥ïー¥É¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤Î´Ø·¸¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¥¨¥É¥ïー¥É¤ÏÈà½÷¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤Ìµ¼Ùµ¤¤µ¤ä¡¢»þÀÞ¸«¤»¤ë¿Ä¤Î¤¢¤ë»Ñ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤ÆÍâÄ«¡¢¼Ò¸ò¹Ô»ö¤ä¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¿©¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¤Ï¡¢Èà½÷¤Ë¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¼è°ú¡×¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¸ß¤¤¤Î¿´¤òÍÏ¤«¤·¹ç¤¤¡¢Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯Ž¥Ž¥Ž¥¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Ø¡¢¤¢¤ÎÌ¾¶Ê¤¬Î®¤ì½Ð¤¹½Ö´Ö¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËºÇ¤Ã¹â¡ª¤Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç²¦Æ»¡¢¤½¤·¤Æ¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊª¸ì¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡ÖHOLLYWOOD¡×¤ÎÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤¬¸½¤ì¡¢Æø¤ä¤«¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊËë³«¤±¤Ë°ìµ¤¤Ë¿´¤¬Ìö¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö·¯¤ÎÌ´¤Ï²¿¡©¡×¤È´ÑµÒ¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë-¤³¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢Êª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤°¤Ã¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼èºà²ñ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥óÌò¤Îspi¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³«»Ï5ÉÃ¤Ç¡¢´Ñ¤Ë¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤ªÞ¯Íî¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿spi¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢²Î¤¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìµ¤¤Ë¿´¤òÄÏ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬»×¤¦spi¤µ¤ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö´ã¡×¡£Âç¤¤ÊÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿Æ·¤È¶¯¤¤´ãÎÏ¤ÇÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢¼«Í³¤Ë·Ú¤ä¤«¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥óÌò¤Ï¡¢¤Ï¤Þ¤êÌò¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ãー¥¸ー¡¦¥Üー¥¤¥º¡Ù¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤âÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ËËþ¤Á¤¿±éµ»¤È²ÎÀ¼¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Èspi¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤Ö¤È¡¢ÇØ¤Î¹â¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÉñÂæ±Ç¤¨¤¹¤ë¤Ê¤¡¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢W¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊ¡°æ¾½°ì¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡È°ÂÄê´¶¡É¤È¡È°Â¿´´¶¡É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ôー¥Þ¥ó¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í¤ä¥ª¥Ú¥é¤Î»Ø´ø¼Ô¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌòÊÁ¤Ø¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¡¢¼·ÊÑ²½¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Æó¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î»ÙÇÛ¿Í»Ñ¤Ï¤È¤ê¤ï¤±¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡°æ¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÓÏ¿¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Á³¤È¤½¤Î¾ì¤òÍÂ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤Æ¤¤¤¯¥É¥ì¥¹¤¬¤Ê¤¤¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤¬ÍÙ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÍî¤Á¹þ¤à¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥É¥ì¥¹¤ò¼êÇÛ¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆ³¤¡¢¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÍê¤â¤·¤µ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¡¢¼«¿®¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥óÌò¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢µã¤¤Ê¤¬¤éÉ¡¤ò¤«¤à¾ìÌÌ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ç¡Ö¥ª¥ì¡ª¡×¤ÈÆø¤ä¤«¤ËÍÙ¤ë¾ìÌÌ¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ø¤ÎÀÜ¤·Êý¤ËÞú¤à¡¢ÃúÇ«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥æー¥â¥¢¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤È¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î´Ø·¸¤¬¤¹¤ì°ã¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Æó¿Í¤ò»Ù¤¨¡¢¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦Â¸ºß¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¡È½Ð²á¤®¤Ê¤¤¥Õ¥©¥íー¡É¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢´ÑµÒ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Êª¸ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡¢¾ëÅÄÍ¥¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥¨¥É¥ïー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
ÇØ¤¬¹â¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¡¢Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤´éÎ©¤Á¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê²Î¾§ÎÏ¡Ä²¤ÊÆ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¤¬¡¢º£ºî¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¹¹¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿°ìºî¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
±Ç²èÈÇ¤Ç¥¨¥É¥ïー¥É¤ò±é¤¸¤¿¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥®¥¢¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Ç¥£¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼ÂÇ¯Îð¤³¤½40ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï30Âå¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¼ã¡¹¤·¤¤¤Î¤Ç¡È¥À¥ó¥Ç¥£¡É¤µ¤ÏÇöÌÜ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¾å¼Á¤ÊÎÉ¤¤ÃË´¶¡×¤ÏÊÌ³Ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢ÌòÊÁ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤¥¹ー¥Ä¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¤¹¤Ã¤ÈÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤Ï¼Â¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡£¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ªー¥é¡É¤òÊü¤Á¡¢ÐÊ¤Þ¤¤¤¬Èþ¤·¤¯Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÌÜ¤Ç¡Ö¤ª¶â»ý¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¢¤·¤«¤â»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤ÃË¡×¤À¤È¤ï¤«¤ëÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ï¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ç·ùÌ£¤¬¤Ê¤¯¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤Ç¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÈÇ¾å±éÂæËÜ¡¦Ìõ»ì¤Ë¤â½éÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç±é¤À¤±¤Ç¤âÁêÅö¤ÊÀÕÇ¤¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¢¤½¤·¤Æ»Å»öÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤ËËÝÌõ¤Þ¤ÇÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÀµÄ¾¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£
°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢±é½Ð¤Î¥¸¥§¥êー¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö(ËÝÌõ²È¤È¤·¤Æ¤â)Èà¤ÏÅ·ºÍ¤À¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¡Ö¡Ø¥¥ó¥ー¥Öー¥Ä¡Ù¤Ç¤â¥·¥ó¥Ç¥£¡¦¥íー¥Ñー¤µ¤ó¤Ï±¤¤òÆ§¤ó¤À²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¸ìÌõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼ª¤Ë¤Ï¡È±¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡É¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÎÌõ»ì¤Ï¤¤Á¤ó¤È±¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ11Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ËÍ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥æー¥â¥¢¤â¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È¤È³¤³°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ËºÙ¤ä¤«¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¤ê¡¢¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥Ó¥Ç¥ª¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ÉñÂæ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥É¥ïー¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¨¥É¥ïー¥ÉÁü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥¨¥É¥ïー¥É¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤Ï¡¢È´¤¤ó½Ð¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÃæ¿È¤âÈ¼¤Ã¤¿ÎÉ¤¤ÃË¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¡¢¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¾ëÅÄÍ¥¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Î»ñ¼Á¤¬Â¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿º£ºî¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¤¹¤®¤Æ¡¢ÀµÄ¾¥Ó¥Ó¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£»Å»öÌÌ¤Ç¥·¥Ó¥¢¤ÊÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÈ´·²¡£¤½¤Î¤¦¤¨³ØÎò¤ÏÂç³Ø±¡Â´¤Ç¡¢¸¤¯»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê²Ô¤°ÃË¡£¼ò¤Ï°û¤Þ¤º¡¢½÷À¤Ø¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¥¹¥Þー¥È¤Ç¡¢¥ª¥Ú¥é¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Ý½ÑÅª¶µÍÜ¤Þ¤ÇÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Þ¤ÇÃÆ¤±¤ë¤ó¤«¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤¬½ÅÍ×¤Ê¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö±é½Ð¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥·ー¥ó¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î¤Î¾å¤ËÅÚÂ¤Ç¹ø³Ý¤±¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¼«Í³¤µ¤ä·¿¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
1Ëë¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤È¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¥é¥Ö¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿²¿¤È¤â±ð¤ä¤«¤Ç¡¢¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¡£¥Ô¥¢¥Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¥¨¥É¥ïー¥É¤È¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡£¤½¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤Ç¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÌë·Ê¤ò»×¤ï¤»¤ëÇö°Å¤¤¾ÈÌÀ¤ÎÃæ¡¢Æó¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¹½¿Þ¤Ï¡¢·×»»¤µ¤ì¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Îí÷¤·¤¯ÃË¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¤È¡¢ÅÄÂ¼¤µ¤ó¡¢À±É÷¤µ¤ó¤Î²ÚÔú¤ÊÂÎ·¿¤È¤Îº¹¤â¡¢¤³¤Î¥·ー¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥ë¥¬ー¥ë¤Î¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î½Ö´Ö¤«¤é¥¨¥É¥ïー¥É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥´¥ê¥´¥ê¤ËÃÍ¤ò¤Õ¤Ã¤«¤±¡¢¶¯°ú¤Ëµ÷Î¥¤òµÍ¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀÅ¤Ç¸ò¾Ä¤´¤È¤ËÄ¹¤±¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¤Ê¤é¡¢Èà½÷¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¶½Ì£¤òÊú¤¡¢´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÂ¼²ê¼Â¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ÎÃ¼¡¹¤ËÕ»¤ä²¼¿´¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤¶¤È¤µ¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤µ¤È¥¥åー¥È¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÁþ¤á¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¬¤µ¤Ä¤Ç¾¯¤·¤ª²¼ÉÊ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ú²÷¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤Ë¤âÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤Ä¤¤ÍÙ¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»Ñ¤ä¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤â²Ä°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¡£CD¥¦¥©ー¥¯¥Þ¥ó¤ÇÂç²»ÎÌ¤Î²»³Ú¤òÎ®¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¹¤¤¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë²Î¤¦¥·ー¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ç¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Î¾å¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¼«Í³ËÛÊü¤µ¤ä¾þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊÁ¤¬¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Ë¤Ï¿·Á¯¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥Üー¥¤¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤ÆÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤à¤è¤¦¤Ê¡¢ÃËÀ¤ò¾¸¤ÇÅ¾¤¬¤¹Í¾Íµ¤ä¥»¥¯¥·ー¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅ¾ÇÌ¤Ç¥Þ¥¤¥Úー¥¹¡¢¾¯¤·ÉÊ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¸«¤¨Êý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¤È¤Æ¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢ÌóÂ«¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ê¡¢²ÈÄÂ¤è¤ê¤âÍ·¤Ó¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Í§¿Í¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥É¤ò»ý¤ÁÆ¨¤²¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
¥¨¥É¥ïー¥É¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤ó¤Ç¤¢¤²¤ë¥·ー¥ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¡¢»×¤ï¤º¶»¤¬¤¤å¤ó¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¿ÍÊÁ¤¬¼«Á³¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î·ë¤ÓÊý¤Ï¤É¤³¤Ç³Ð¤¨¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¬¤êÊÙ·¯¤È¡ª¡×¤È·Ú¤¯ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¤Ï¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿Í¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²¹¤«¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
³ØÎò¤Ï¹â¹»ÃæÂà¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤ÆÆ¬¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÃÏÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¥³ー¥ë¥¬ー¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿´Ä¶¤ä²áµî¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¿¿É¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¤Ë¼«Á³¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÏ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥ê¥¸¥´¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÉé¤ÎÏ¢º¿¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿Èà½÷¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡¢¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸½¼Â¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤ÏÆ°¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀ¸¤¤ë¾ì½ê¡×¤ä¡Ö¸«¤ëÀ¤³¦¡×¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¡¢Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤³¤½¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¼´¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¼«¿È¤â¡¢¶â¤ÇÀ¤òÇã¤¦Â¾¤ÎÃË¤¿¤Á¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤¹¤°¤ËÂÎ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢°ìÈÕ¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÍâÄ«¤Ë¤ÏÁ´¼ïÎà¤ÎÄ«¿©¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½÷À¤¬´î¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤µ¤é¤ê¤È²¡¤µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£¥³ー¥ë¥¬ー¥ë¤È¤·¤Æ¡È¾ÃÈñ¡É¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¥ì¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡¢»ä¤¬¥¨¥É¥ïー¥É¤Î°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¼Õ¤ì¤ë¡×¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬¡¢»×¤¤µÍ¤á¤ÆÈà¤Î¤â¤È¤òµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¼«¿È¤Ë¤â¸À¤¤Ìõ¤ä¥×¥é¥¤¥É¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ËÈó¤òÇ§¤á¡¢»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ò²¡¤·ÄÌ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡×¤òÁª¤Ó¡¢Êâ¤ß´ó¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀ¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤¬¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ø¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬Èá¤·¤ß¤ä¿É¤µ¤ò²¡¤·¹þ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Ë¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤ëÈà¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤Ë¤â¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀµÄ¾¡¢À¤¤ÎÁ´ÃËÀ¤Ë¥¨¥É¥ïー¥É¤ò¸«½¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢ÆÃ¤Ë¹¥¤¤Ê¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤Éþ¤ò²¿¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¥¨¥É¥ïー¥É¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«ー¥É¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¹âµé¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¥³ー¥ë¥¬ー¥ë»Ñ¤ÎÈà½÷¤ËÂÐ¤·¡¢Å¹°÷¤¿¤Á¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÎä¤¿¤¤ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÈà½÷¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤¤¡¢Éþ¤òÇã¤¨¤º¤ËÅ¹¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò»¡¤·¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬·¯¤Ë°ÕÃÏ°¤ò¡©¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÅÜ¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÆ±¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¶²¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö±£¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï·¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò½Å¤Í¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¿´¤ò¤½¤Ã¤È»Ù¤¨¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öµ£Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£·¯¤ÏÈþ¤·¤¤¡£´ê¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¦¤è¡£You are beautiful¡×
¤½¤¦ÅÁ¤¨¡¢VVVIP¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÂÐ±þ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥É¥ïー¥É¡£ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ë¡ÖÇ¤¤»¤Æ¡×¤È¥¦¥¤¥ó¥¯¤¹¤ë¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç»ö¤Ê»Å»ö¤è¤ê¤â¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¤Î¥±¥¢¤òÌÂ¤ï¤ºÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢¤è¤¯¤¤¤ë¡È¤¿¤À»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤ÃË¡É¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¡£¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¤ÎÍ¾Íµ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤µ¤»¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Éþ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Êâ¤Êý¤â¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¤â¤¬¤é¤ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¼«¿®¤¬¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²ÁÃÍ¤ÏÉþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Îº²¡ª¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ï¡¢¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À±É÷¤Þ¤É¤«¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÉ¼ê¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ë¶âÈ±¤Î¥¦¥£¥Ã¥°¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥À¥áー¥¸¥¸ー¥ó¥º¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢°ÂÁ´¥Ô¥ó¤ÇÎ±¤á¤¿¹õ¤Î¥Öー¥Ä¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ä¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥³ー¥ë¥¬ー¥ë»Ñ¤«¤é¡¢¾åÉÊ¤ÊÇò¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î½÷À¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥¹ー¥Ä¤Ø¤ÈÁõ¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤É¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡£À±É÷¤µ¤ó¤ÎÉÊ¤Î¤¢¤ë´éÎ©¤Á¤ÈÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¸«¹û¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
¼«¿®¤ò»ý¤Á¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È´õË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¿´¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢À±É÷¤µ¤ó¤Î¾®ÊÁ¤Ê¿ÈÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¡¢º²¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£ºî¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¹¥¿¥Ã¥ーÌò¤Î»ûÀ¾Âó¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î timelesz ¤Î¿·¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¥¤¥áー¥¸¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¡¢¸«»ö¤Ê¡È³ú¤Þ¤»¸¤´¶¡É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ï¥¨¥É¥ïー¥É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÉ½¸þ¤¤Ï¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¡Ö¤ª¶â¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡¢Î¢¤Î´é¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬¥³ー¥ë¥¬ー¥ë¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡¢¾¸¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÈà½÷¤òÊÎ¤ß¡¢¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÄã¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é·ùÌ£¤ò¸À¤¦¾ìÌÌ¤Ï»×¤ï¤º¤¾¤ï¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤ÆÍí¤ß¡¢ÇÍ¤ë»Ñ¤âËÜÅö¤ËºÇÄã¤Ç¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¥Æ¥é¡¢ÌµÍý¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ûÀ¾¤µ¤ó¤¬Ìò¤ò´°àú¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Èà¤¬¤È¤³¤È¤ó·ù¤ÊÃË¤ò±é¤¸ÀÚ¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Î¥¹¥Þー¥È¤µ¤äÀ¿¼Â¤µ¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
º£¤Î»ûÀ¾¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤È¹¥´¶ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤ó¤Ê·ù¤ï¤ìÌò¤ò°ú¤¼õ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤Ï²ÃÆþÁ°¤Ë¼«¤é¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÇÐÍ¥¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¤Î¤Õ¤êÉý¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤é¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¡¢¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ë²ÚÎï¤ËÍÙ¤ë¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥é¡É¤â¤·¤Ã¤«¤ê´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Á´ÎÏ¤Ç±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¸«¤»¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âÈ´·²¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢»Ð¸æÅªÂ¸ºß¤Î¥¥Ã¥È¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥ê¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¹ë²÷¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬È´·²¤Ç¤¹¡£¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤È¡¢Á´¿È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢W¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀÐÅÄ¥Ë¥³¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ëÅª¤Ë¤ÏÀµÅýÇÉÈþ¿Í¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¥Ã¥È¤è¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó´ó¤ê¤«¤Ê¡©¤ÈºÇ½é¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÐ¾ì»þ¤Î¡ÖWelcome to the Hollywood¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Âè°ìÀ¼¤È²ÎÀ¼¤Ç´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥È¤Î¾¯¤··Ú¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«Å¬Åö¤Ê°ìÌÌ¤ÎÉ½¸½¤â¹ª¤ß¤Ç¡¢³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÄÃÎ´²»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤äÉñÂæ¤Ç¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¡¢º£ºî¤Ç¤â¸µ¥«¥Î¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÌòÊÁ¤ò±é¤¸Ê¬¤±¡¢°ìÊÊ¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¹âµé¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷Ìò¡£¾ì°ã¤¤¤Ê¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤òçÓ¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃÍÆ§¤ß¤¹¤ë»ëÀþ¤ä¡¢¹âÈô¼Ö¤ÊÂÖÅÙ¡¢»ÑÀª¡¢Êâ¤Êý¡¢ÏÃ¤·Êý¤Þ¤Ç¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»ー¡×¤Î°ì¸À¤À¤±¤Ç¤â»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÄÃÎ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤ÏËè²ó¥Ä¥Ü¤Ç¡¢½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤â²ÄÃÎ¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¾Ð¤¤À¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤³¤¨¡¢¡Ö²ÄÃÎ¤µ¤ó¡¢ÌÌÇò¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ï³¤ìÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¸¥å¥ê¥ªÌò¤Î¥·¥åー¥È¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤âÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÊÑ¤ï¤ëÉ½¾ð¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤ÎÎÉ¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âÀµ³Î¤ÇÈþ¤·¤¯¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁÇÅ¨¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóËë¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤È¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬¥ª¥Ú¥é¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¾ìÌÌ¤¬Âç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤Èµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢¼¡Âè¤Ë¥ª¥Ú¥é¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤ÏÈà½÷¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯½ÅÍ×¤Ê¥·ー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Î¾ëÅÄ¤µ¤ó¤Î¡¢°¦¤ª¤·¤½¤¦¤ÇÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»ü¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤¿°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ëÇÐÍ¥¤ÎÀÐ°æÀé²ì¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚ½ßÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡ØÄØÉ±¡Ù¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤¬¤½¤ÎË¤«¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¤ÈÄ°¤¹û¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ª¥Ú¥é¤ÎÊª¸ì¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¡¢´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ëµ¿»÷ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢ÌÌÅÝ¤ÊÎø°¦¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¥¨¥É¥ïー¥É¤È¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î·ÀÌó´Ø·¸¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ »Å»ö¤È¤·¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¥¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢Åö½é¤½¤Î°ìÀþ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î¥ëー¥ë¤¬ÇË¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¡È·ÀÌó¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤Ë¤ª¤±¤ë´¶¾ð¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÎø°¦¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òË¾¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÃ¯¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÂÎ¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤â¡¢º²¤ÏÇä¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡×Èà½÷¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤â¡È¼«Ê¬¡É¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÈ×¡¢¥¨¥É¥ïー¥É¤Ï¿·¤·¤¤¥¢¥Ñー¥È¤Î¸°¤ä¼Ö¤Î¸°¤òÈà½÷¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¿½¤·Ê¬¤Î¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÈÊª¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¿¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤äÂÐÅù¤Ê°¦¤Ç¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¼è¤ë¿ÍÀ¸¤ò¡£
¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤äÌ´¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤Åã¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤ªÉ±ÍÍ――¤Ä¤Þ¤ê¡È¼«Ê¬¼«¿È¡É¤ò¡¢µ³»Î¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ½õ¤±½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤ÎÍýÁÛ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤ÎºÇ¾å³¬¤Ë¤¤¤ë¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¤Ï¤·¤´¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¤Ü¤ê¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤¹¤ë¥¨¥É¥ïー¥É¡£¹â½ê¶²ÉÝ¾É¤ÎÈà¤¬¡¢¥Ó¥Ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¼ê¤Ë¡¢ÇÏ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢»±¤ò·õ¤Î¤è¤¦¤Ë¹½¤¨¤Æ°¦¤ò¹ð¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤É¤³¤«²Ä¾Ð¤·¤¯¤Æ»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ëÅÄ¤µ¤ó¤¬¡È¥Ð¥é¤¬»÷¹ç¤¦ÎÉ¤¤ÃË¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¿¤À¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤Ê¡¢À¿¼Â¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥¨¥É¥ïー¥É¤Î»Ñ¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¯±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤³¤½¡¢½÷À¤ÎÍýÁÛ¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¡¢¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤Ç¥¹¥Æー¥¸¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Æó¿Í¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢½÷»Ò¤ÎÌ´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¡È¤À¤±¡É¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥É¥ïー¥É¤â¤Þ¤¿¿¿¼Â¤Î°¦¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢Í§¿Í¤Î¥¥Ã¥È¤â¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÃ¯¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ê¤éÂ¾¿Í¤Î²ñ¼Ò¤¬ÄÙ¤ì¤è¤¦¤È¹½¤ï¤Ê¤¤――·ì¤âÎÞ¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê»Å»ö¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¾þ¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥ô¥£¥ô¥£¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î»í¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê――¤ä¤¬¤ÆÈà¼«¿È¤âÌ´¤òÉÁ¤¡¢²¿¤«¤ò¡ÈÀ¸¤ß½Ð¤¹¿Í´Ö¡É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¿Í´Ö¤é¤·¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤¬¤Û¤°¤ì¡¢É½¾ð¤¬ÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤¬ÀÅ¤«¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤É¤³¤«¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿¥¨¥É¥ïー¥É¤¬¡¢³Î¤«¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Ö·¯¤ÎÌ´¤Ï²¿¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ï¡¢´Ñ¤ëÂ¦¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ä¿ÍÀ¸¡¢Ì¤Íè¤ò»×¤¤ÉÁ¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ä´Ä¶¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë――¤½¤¦¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÌ´¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ´¤Ê¤ó¤Æ³ð¤¦¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤½¤¦»×¤¤¡¢Ì´¤µ¤¨»ý¤Æ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡ªÌ´¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃÏ¿Þ¤À¡ªÌ´¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢³ð¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤ë¤Ê¡ª
¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ´¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤Î·Á¤Ç³ð¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾ì½ê¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×Never give up――Âô»³¤Î°¦¤È´õË¾¤ò¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤·¤¿¡£À§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡§¤¢¤«¤Í¾Ä¡Ë
