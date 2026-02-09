¡ÚUSJ¡ÛÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤ÇÊ¹¤¹þ¤ßÄ´ºº¡ª¿äÍý¤ËÄ©¤à²¾ÌÌÉñÆ§²ñ&ËÜ³Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥ì¥Ý
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢ ÆüËÜÈ¯¤ÎÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤Î¡ÈÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤ÊÀ¤³¦¤ËÁ´¿È¤ÇÈô¤Ó¹þ¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2026¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£ºîÉÊÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É¤â´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆæ²ò¤¤Î¤¢¤È¤Ï¤ª¼ò¤È¿©»ö¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ëÄ¶¹ë²Ú¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¿¥¤¥à
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º ¡ØÁÀ¤ï¤ì¤¿²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ù¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¿äÍý¤â¤Î¤äÆæ²ò¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¿·ÅÄ·º»ö¤È°ì½ï¤ËÈÈ¿Í¤òË½¤±¤ë¤«!?
²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÂç¹´Ö¡£²ñ¾ìÁ°¤Ë²¾ÌÌ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛ¤é¤ì¡¢¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢´Ñ·à¥ª¥¿¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ªÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥³¥ë¥Æ¥·¥¢¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤â¤Ã¤ÈË×Æþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÌÌ¤òÃå¤±¤Æ´¥ÇÕ¤ò¤·¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡ÄÆÍÇ¡ÉÔ¿³¤Ê±ÇÁü¤¬²ñ¾ì¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£»¦³²Í½¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤Ê¤«ÉñÂæ¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤ËÊ±¤·ÀøÆþÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿·º»ö¡¦¿·ÅÄ¡ªÊª¸ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÈÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÂç´î¤Ó¡£
»³´ß¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡Á¡ª¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·ÅÄ·º»ö¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÀø¤àÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢»¦¿Í»ö·ï¤òÌ¤Á³¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£(¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇµñÈÝ¸¢¤Ï¤Ê¤¤)°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¡Ä¡ª¤â¤Á¤í¤ó»²²Ã¤¹¤ë¤±¤É¡ª
ÍÆµ¿¼Ô¤È¶§´ï¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ëÊª¤Ê¤É¤¬½Ð¤½¤í¤¦¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤´¤È¤Ë°ìÅÙÌÜ¤Î¡ÖÈÈ¿Í¡×ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤Ü¤±¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1¿Í»²²Ã¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÅêÉ¼¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÊ¹¤¹þ¤ß³«»Ï¡ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï3ÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡Ä¡ª¤¢¤È¤«¤é¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊÌ¤Î¿Í¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤¬·º»ö¤ä¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâ¤Ç¾ðÊó&°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¡£Çº¤ó¤ÀËö¤ËÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¡£¤¢¤È²¿²ó»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¡¢±ó¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Á´¥á¥Ë¥å¡¼¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤È¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ö
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ÎËÜ¾ì¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤«¤é¥á¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¥ß¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥³¥Ã¥Ñ ¥Ç¥£ ¥í¥Þ¡¼¥Ê¡×¡£½À¤é¤«¤Ê¥¸¥å¥ì¤ÈÆÚÆð¹ü¤Î¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¡¢¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÊÔ½¸Ã´Åö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¡×¡£¥Ç¥£¥ë¤È¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬°Ü¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆùÃÄ»Ò¤Ë¥í¥Þ¥Í¥¹¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥ë¥Ú¥Æ¥£¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ß¡×¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´ÅÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥é¥°¡¼¡×¤âÀäÉÊ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤à¡Á¡ªÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤«¤éÇò¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¹ÈÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤â¤Á¤í¤óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡£´Å¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬Äø¤è¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¤À¡£ÊÔ½¸Ã´Åö¤Ï¡¢²ÌÆù¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¥¼¥ê¡¼¤Ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Î¤Ã¤¿¡Ö¥â¥â¤Î¥¼¥ê¡¼ ¥Ù¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º ¡ØÁÀ¤ï¤ì¤¿²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ù¤Ï6·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ¤Ç8600±ß¡Á(ÎÁ¶â¤Ë¿©»ö¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Âå´Þ¤à¡£Æþ¾ì·ô¤ÏÊÌÅÓÍ×)¡£³«ºÅÆü¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼À¤³¦¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤é¤¬·ëËö¤ò°®¤ë¶ÛÇ÷´¶¤Ë¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ!!
¼èºà¡¦Ê¸=¾åÅÄ²ê°Í
»£±Æ=ÂçÎÓÇîÇ·
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)ÅìÌî·½¸ã/½¸±Ñ¼Ò
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆæ²ò¤¤Î¤¢¤È¤Ï¤ª¼ò¤È¿©»ö¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±³Ú¤·¤á¤ëÄ¶¹ë²Ú¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¿¥¤¥à
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿ÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º ¡ØÁÀ¤ï¤ì¤¿²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ù¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¿äÍý¤â¤Î¤äÆæ²ò¤¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬¼ÂºÝ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡¢¥¹¥ê¥ëËþÅÀ¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¿·ÅÄ·º»ö¤È°ì½ï¤ËÈÈ¿Í¤òË½¤±¤ë¤«!?
²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥³¥Ã¥¯¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤ÎÂç¹´Ö¡£²ñ¾ìÁ°¤Ë²¾ÌÌ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛ¤é¤ì¡¢¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ã¤ó¡×¤È¡¢´Ñ·à¥ª¥¿¥¯¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡ªÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¡¦¥³¥ë¥Æ¥·¥¢¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤â¤Ã¤ÈË×Æþ¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤À¤±¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡É¤¬ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¾ÌÌ¤òÃå¤±¤Æ´¥ÇÕ¤ò¤·¡¢¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡ÄÆÍÇ¡ÉÔ¿³¤Ê±ÇÁü¤¬²ñ¾ì¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤ë¡£»¦³²Í½¹ð¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê²ñ¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤¹¤ë¤Ê¤«ÉñÂæ¾å¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Þ¥ó¤ËÊ±¤·ÀøÆþÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿·º»ö¡¦¿·ÅÄ¡ªÊª¸ì¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÈÀº×û¤Ê´é¤Ä¤¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÏÂç´î¤Ó¡£
»³´ß¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡Á¡ª¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·ÅÄ·º»ö¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÀø¤àÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢»¦¿Í»ö·ï¤òÌ¤Á³¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Þ¡¼¥À¡¼¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤ë¡£(¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇµñÈÝ¸¢¤Ï¤Ê¤¤)°ìÈÌ¿Í¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¡Ä¡ª¤â¤Á¤í¤ó»²²Ã¤¹¤ë¤±¤É¡ª
ÍÆµ¿¼Ô¤È¶§´ï¤Ë¤Ê¤ê¤¨¤ëÊª¤Ê¤É¤¬½Ð¤½¤í¤¦¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤´¤È¤Ë°ìÅÙÌÜ¤Î¡ÖÈÈ¿Í¡×ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÁ°¤Ë¤Û¤«¤Î»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÍÆµ¿¼Ô¤Î1¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢µÄÏÀ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ª¤«¤·¤ÊÊý¸þ¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¾ì¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤È¤Ü¤±¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢1¿Í»²²Ã¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤â¤¹¤°¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÅêÉ¼¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÊ¹¤¹þ¤ß³«»Ï¡ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ëÍÆµ¿¼Ô¤Ï3ÁÈ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï²ó¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤¡Ä¡ª¤¢¤È¤«¤é¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ±¤¸¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÊÌ¤Î¿Í¤Î¸µ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤ËÍè¤Æ¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤¬·º»ö¤ä¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¼«Í³¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ëÆâ¤Ç¾ðÊó&°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¡£Çº¤ó¤ÀËö¤ËÈÈ¿Í¤È»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï´Î¿´¤Ê¤È¤³¤í¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¿¿ÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤º¡£¤¢¤È²¿²ó»²²Ã¤¹¤ì¤Ð¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤È¡¢±ó¤¤ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¢£Á´¥á¥Ë¥å¡¼¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤È¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÊÂ¤Ö
¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¤ÎËÜ¾ì¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤ò´¶¤¸¤ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¤«¤é¥á¥¤¥ó¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¥Ñ¥¹¥È¥ß¥¹¥È¤ÎÃæ¤Î¡Ö¥³¥Ã¥Ñ ¥Ç¥£ ¥í¥Þ¡¼¥Ê¡×¡£½À¤é¤«¤Ê¥¸¥å¥ì¤ÈÆÚÆð¹ü¤Î¥³¥ê¥³¥ê¿©´¶¡¢¾åÉÊ¤Ê»ÝÌ£¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÊÔ½¸Ã´Åö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ó¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì»ÅÎ©¤Æ¡×¡£¥Ç¥£¥ë¤È¥ì¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬°Ü¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆùÃÄ»Ò¤Ë¥í¥Þ¥Í¥¹¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ü¥ë¥Ú¥Æ¥£¤Î¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¼Ñ¹þ¤ß¡×¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´ÅÌ£¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Ö¥µ¥ë¥·¥Ã¥Á¥ã¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥é¥°¡¼¡×¤âÀäÉÊ¤Ç¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¿Ê¤à¡Á¡ªÎÁ¶â¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¤«¤éÇò¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥Ó¡¼¥ë¤ä¹ÈÃã¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤â¤â¤Á¤í¤óÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¡£´Å¤¹¤®¤º¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¥Á¡¼¥º¤ÎÉ÷Ì£¤¬Äø¤è¤¯¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤°ìÉÊ¤À¡£ÊÔ½¸Ã´Åö¤Ï¡¢²ÌÆù¤¬¥´¥í¥´¥íÆþ¤Ã¤¿¥¼¥ê¡¼¤Ë¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤Î¤Ã¤¿¡Ö¥â¥â¤Î¥¼¥ê¡¼ ¥Ù¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¡×¥·¥ê¡¼¥º ¡ØÁÀ¤ï¤ì¤¿²¾ÌÌÉñÆ§²ñ¡Ù¤Ï6·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ¤Ç8600±ß¡Á(ÎÁ¶â¤Ë¿©»ö¡¦¥É¥ê¥ó¥¯Âå´Þ¤à¡£Æþ¾ì·ô¤ÏÊÌÅÓÍ×)¡£³«ºÅÆü¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼À¤³¦¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«¤é¤¬·ëËö¤ò°®¤ë¶ÛÇ÷´¶¤Ë¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤Æ!!
¼èºà¡¦Ê¸=¾åÅÄ²ê°Í
»£±Æ=ÂçÎÓÇîÇ·
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)ÅìÌî·½¸ã/½¸±Ñ¼Ò
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.