《新作》セルフネイル派に朗報！【3COINS】簡単に美爪が叶う♡「ネイル用品」

自宅で手軽にネイルを楽しみたい人にとって、使いやすさと仕上がりの美しさを両立したアイテム選びは重要なポイント。【3COINS（スリーコインズ）】からは、初心者でも扱いやすい工夫が施された、新しいネイルグッズが続々と登場中！ 今回はセルフネイル派さん必見の、スリコの新作ネイル用品をご紹介します。

上品に輝くマグネットジェル

【3COINS】「スキンマグジェル／ Elune」\330（税込）

細かな粒子が光に反応して美しく輝く、ちゅるんとした艶感が魅力的なジェルネイル。ベージュやピンクなど、肌なじみの良い全6色のカラーバリエーションが用意されています。落ち着いた色合いなので、オフィスでの装いにも取り入れやすく、抜け感のある洗練された指先を演出できそうです。

真珠のような艶めきのパウダー

【3COINS】「オーロラパウダースティック／ Elune」\550（税込）

チップを使わずにそのまま爪に擦り付けられる、便利なスティック型のオーロラパウダーです。ピンク、グリーン、ブルー、イエロー、ホワイトの全5色が展開で、それぞれのカラーニュアンスを添えた上品な真珠のような光沢をプラスできそう。公式HPによると「パウダーが散りにくい」そうなので、後片付けまで時短できるのも嬉しいポイントです。

繊細なラインを描けるジェル

【3COINS】「ライナージェル／ Elune」\330（税込）

スリコのアート用ジェルは、極細の毛先によって、細かな絵柄を描きやすくなっている優れものです。華やかなゴールドとシルバーのメタリックカラーに加え、ミラーアートの土台にも役立つクリアの全3色。高発色な色合いで、セルフネイルのクオリティをより高められそうです。

オフが簡単なベースジェル

【3COINS】「ピールオフベースジェル／ Elune」\330（税込）

リムーバーを使わずにペリッと剥がして落とせる、爪への負担を抑えたい人にぴったりなベースジェル。上からお好みの色を重ねれば、気軽にジェルネイルを楽しめます。お湯に浸すだけでスムーズにオフできるため、休日だけネイルを楽しみたい時にも重宝しそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。