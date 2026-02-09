ÄÔ´õÈþ¡¢¼¡½÷¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤òÊó¹ð¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©¡×
2·î8Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯8·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¤¬À¸¸å6¥ö·î¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄÔ¤È¼¡½÷¤Î¤Ë¤Ã¤³¤ê2SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¢¦¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌ´¶õ¤¬»º¤Þ¤ì¤Æ6¥ö·î¤¬ ¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Ã¤Æ»ö¤Ç¡Ä¥Ï¡¼¥Õ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥±¡¼¥¤ä¥Ð¥ë¡¼¥ó¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼¡½÷¤ä¡¢»°ÃË¤È¼«¿È¤â¸ò¤¨¤¿3SHOT¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¡Ø¥Ï¡¼¥Õ¡áÆóÊ¬¤Î°ì¡Ù¤È¤¤¤¦»ö¤Ç ¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¥å¡¼¥Ô¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º Ì´¤·¤ã¤ó¡×¤È¡¢¥¥æ¡¼¥Ô¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥ºÉ÷¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿²¾ÁõSHOT¤âÈäÏª¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ä¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡ª¡©¡×¡Ö¤â¤¦ÂÔ¤Á¼õ¤±·èÄê¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¤Û¤©¡Á¤ó¤È¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ ²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿Âô»³»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËèÆü¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤±¤É¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë È¾Ç¯¤¬·Ð¤Á¡Ä¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë°ìºÐ¤Ë ¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡ÖËÜÅö¤Ë1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤Ë ²á¤´¤·¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ´¡ÁËèÆüÂô»³¤ÎÌþ¤·¤È¹¬¤»¤ÈÂçÊÑ¤ò ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤Ï¤¡¡Á¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¤È¡¢¿Æ¿´¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¡£¸½ºß¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦7ºÐ¤Î»°ÃË¡¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿0ºÐ¤Î¼¡½÷¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢SNS¤Ç¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê
¢¨¢¦¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯