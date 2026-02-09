消化器内科医は誰も選ばない「バリウム検査」。それでも人間ドックから“消えない”理由
社会全体の高齢化が進む現代日本人にとって、健康づくりの重要な要となる人間ドック。当記事では日本橋人形町消化器・内視鏡クリニックの院長・石岡充彬氏に話を伺い、通常見かけることの少ないレアな検査オプション、心身のストレスや負担の大きいバリウム検査への見解、受診費用節約のコツ、人間ドックを巡る現況や未来予想を紹介する。
◆あまり見かけない検査項目も、状況によっては有用
人間ドックのオプションとしては、大腸がん対策として大腸内視鏡（大腸カメラ）が最も推奨されるほか、体内をくまなく検査する腹部超音波（エコー）や胸部CTも一般に比較的よく知られている。それとは逆に、通常あまり見かけないような「レア物」受診オプションもあるのだろうか。
「レア物≒『どこでもやっていない』ということは、裏を返せば『医学的根拠が乏しい』場合もあるので注意しましょう。ここでは医学的に有用性が高いものの、設備や手間の問題で導入施設が限られている『隠れた名検査』をご紹介します」
ここで石岡院長が例示したオプションは以下のようなものだ。
(1)DWIBS（ドゥイブス）検査（全身がん検査）
MRIを使って全身のがんを探す検査。「PET検査」と似ているが、被曝がなく、注射（造影剤）も原則不要なのが最大の特徴。また、PET検査が苦手とする泌尿器系や前立腺がんの発見に優れている。
(2)大腸CT検査
「大腸カメラはどうしても怖い」という方向け。CT撮影データを3D処理し、仮想的に大腸内を観察する。（※ポリープ切除はできない）
(3)MRA（脳血管撮影）
脳の「血管」だけを立体的に映し出す。くも膜下出血の原因となる「未破裂脳動脈瘤」を見つけるには必須。
(4)骨密度検査（DEXA法）
微量なX線を使って、「腰椎（腰の骨）」と「大腿骨近位部（足の付け根の骨）」の密度を直接測定する世界標準（ゴールドスタンダード）の検査。
(5)ABI検査（足関節上腕血圧比）
手と足の血圧を同時に測るだけで、「血管の詰まり具合」や「血管年齢」が分かる。動脈硬化の進行度を知るシンプルな検査です。
(6)アルコール遺伝子検査
お酒を分解する酵素のタイプを調べる。自分の体質や肝臓がん・食道がんのリスクを知り、上手にお酒と付き合うためのヒントを得られる。
人間ドック受診を検討中の医療機関で、こうしたオプションが設定されていたら要注目である。身体の不調や悩みなどと勘案し、より精密な診断結果が欲しいなら選択しても良いだろう。
◆バリウム検査よりも胃カメラの方が推奨
ところで、人間ドックはコースやオプションにバリウム検査（胃部X線検査）が含まれていることも少なくない。会社の健康診断などに取り入れられていることも多いが、このバリウム検査が「ツライ」「苦手」という読者も多いのではないだろうか。一度受けたことがある人は思い返してほしい。バリウムと一緒に発泡剤を飲まされ、ゲップをこらえたまま四方へ傾斜する台に必死でしがみ付き、バリウムとガスで張り詰めて苦しい腹部を機械でこね回され……。
「私たち消化器内科医で、自分の検診にバリウムを選ぶ人間は、まず皆無です。巷では『負担が大きいし、受けても無意味』という意見もあるようですが、これは医学的見地から見ても、かなり的を射ていますね」
医学界で多くの経験・知見を重ねてきた石岡院長がここまで語るのには、理由がある。バリウムは他検査と比べて、決定的に検査精度の差があるのだ。海外の事例だが、韓国で25万人を対象に行われた調査によると、5年間に1度でも胃カメラ検査を受けた人は、胃がん死亡率が47％減少。対してバリウム検査を受けた人の胃がん死亡率減はわずか2％だったという。
