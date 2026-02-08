「天使の寝顔」に癒やされる

YouTubeチャンネル「PawMeow」では、小さな子猫のお昼寝の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて涙が出る」「ずっと見ていられるね」の声が続出しました。

注目を集めたのは「Baby Kitten Sleeping In My Hands | Four Little Warriors」という動画。手のひらサイズの小さな子猫が、飼い主さんの手の中でお昼寝する愛らしい姿からスタートします。はじめは手や足をもぞもぞと動かしながら落ち着かない様子を見せていた子猫ですが、やがて深い眠りへ。

気持ちよさそうにお昼寝する姿を見ていると、すやすやとかわいらしい寝息が聞こえてきそうです。

ぽかんと口を開けた無防備な寝顔もたまりません！ 飼い主さんのぬくもりを感じながら、安心しきっている様子が伝わってくるようですね。

ゆっくりと寝返りをうった後で「ううーん」と伸びをして、「まだ眠たいニャ」と言わんばかりに両手で顔を隠す子猫。その後も小さなしっぽをぴょこんと動かしたり、顔をクシクシこすったりと、眠っていても愛嬌（あいきょう）たっぷり。時折見える小さな肉球も愛らしいですね。

動画を見た視聴者からは、「かわいさの過剰摂取！」「今日はハッピーな気分で過ごせそう」「飼い主さんへの信頼が伝わってくる」などのコメントが寄せられていました。キュートな子猫のお昼寝姿で癒やされてみてください。