この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が積み上げ方を解説！『サラリーマンで1から不動産投資を始める方は必見！家賃年収500万円以上を獲得する投資戦略を徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『サラリーマンで1から不動産投資を始める方は必見！家賃年収500万円以上を獲得する投資戦略を徹底解説！』と題した動画を公開した。本動画では、不動産投資において多くの人が目標に据えがちな「家賃年収」という数字を、どのように捉え直すべきかという根本的な論点から話が始まる。



木村氏が繰り返し強調するのは、家賃年収の額面と、実際に手元に残る利益は一致しないという点である。ローン返済や各種経費を差し引いた結果、家賃年収が高くても利益が残らないケースは珍しくない。数字の大きさに安心するのではなく、投資として成立しているかを見極める視点が必要だという指摘は、初学者ほど見落としがちな部分でもある。



その考え方を踏まえ、動画では家賃年収を段階的に積み上げるプロセスが示される。最初の目標として挙げられるのが家賃年収100万円である。中古アパートを用いた具体例では、年間の家賃収入自体は比較的容易に達成できる一方、自己資金や回収期間を考慮すると、投資対効果を意識しなければ効率が大きく下がることが浮き彫りになる。



次の段階として語られるのが、家賃年収500万円の到達イメージだ。ここでは規模の大きい新築アパートを活用することで、一棟で家賃収入の水準を引き上げる発想が紹介される。ただし、ここでも重要なのは家賃収入そのものではなく、自己資金に対してどれだけの利益を生み出せているかという点である。



そして最終的なテーマが家賃年収1,000万円である。木村氏はこの水準を「一発で狙うものではない」とした上で、新築と中古といった特性の異なる物件を組み合わせ、足し算で積み上げていく戦略を解説する。単一の物件に依存しない構成は、リスク分散という観点でも重要な意味を持つ。



動画全体を通して語られるのは、家賃年収という結果だけを追うのではなく、融資条件や利益構造を含めた全体設計をどう描くかという視点である。数字の組み立て方や考え方の前提を理解することで、見える景色が変わってくる点は、実際の解説を通してこそ把握しやすい部分だろう。不動産投資に初めて向き合う会社員にとって、収入の仕組みを捉え直すための思考整理として位置づけられる内容である。