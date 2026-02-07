商用組込みLinux製品およびサービスを提供するモンタビスタは、MVShieldでRocky Linux 10およびAlma Linux 9/10向けの商用サポートおよびメンテナンスサービスの即時提供を開始しました。

Rocky Linuxベースの導入においてエンタープライズグレードのサポート、長期メンテナンス、セキュリティサービスを必要とする組織を対象としたサービスです。

モンタビスタ「MVShield」

発表日：2026年1月29日

サービス内容：Rocky Linux 10およびAlma Linux 9/10向け商用サポート・メンテナンス

MVShieldは2019年に導入され、CentOS、Alma、Rocky Linuxをベースとしたカスタマイズされた商用サポート付きプラットフォームを提供するソリューションとして地位を確立しました。

Alma LinuxはRocky Linuxと同じCentOS Linuxベースから派生しているため、既存の能力と機能を活用できます。

組織が特定の要件に合わせてカスタマイズされた、安定性と長期サポートを備えたエンタープライズLinuxソリューションを求める中、MVShieldの採用は加速し続けています。

Rocky Linuxプロジェクトとの連携

Rocky Linuxプロジェクトは、コミュニティ主導のエンタープライズクラスのLinuxディストリビューションとして2020年後半に開始されました。

Rocky Enterprise Software Foundation（RESF）の支援の下、堅牢なエコシステムへと成長しています。

モンタビスタはRESFの初期のプリンシパルスポンサーとなり、Rocky Linuxのリーダーシップと緊密に連携しています。

製品とサービス全体にわたる戦略的整合性を確保しながら、RESFの使命を積極的に支援し続けています。

MVShieldを活用する顧客は、この緊密な連携と、モンタビスタが長年培ってきたエンタープライズLinuxプラットフォームの専門知識の恩恵を受けることができます。

MVShieldの主な機能

MVShieldは、カスタマイズ可能なサービスレベルアグリーメント（SLA）を提供します。

モンタビスタの25年を超えるLinuxの専門知識を基に、重大な状況での解決時間を最小限に抑えるように設計された専門的なテクニカルサポートです。

CVE（共通脆弱性識別子）への迅速な対応も特長です。

専門家のコミュニティによるパッチ適用とモンタビスタ独自のプロアクティブな検出と修正の取り組みを通じて、必要に応じて標準のAlmaおよびRocky Linuxベースラインを超える修正も行います。

カスタムパッケージセットと構成のサポートにより、特定のユースケースに合わせて調整された非標準環境や混合環境を含む、パッケージとオペレーティングシステムコンポーネントの特殊な組み合わせの統合、保守、サポートが可能です。

安定したベースラインでの長期ライフサイクルサポート（10年以上）を実現します。

中断を伴うメジャーアップグレードを強制することなく、セキュリティ更新と修正を継続的に提供し、再検証コストを削減しながらシステムの安定性を向上させます。

モンタビスタの専門性

モンタビスタは、20年以上にわたるLinuxディストリビューションの構築と保守の経験に基づき、複雑なエンタープライズおよび組み込みシステムの導入をサポートする立場にあります。

必要に応じてアップストリームのGNU/Linuxパッケージリポジトリから直接アップデートを取得し、統合する機能も含まれており、継続性、セキュリティ、そして独立性を確保します。

モンタビスタの製品管理担当バイスプレジデント、Iisko Lappalainenは以下のように述べています。

当社の商用サポート付きMVShieldプラットフォームは、明確な市場ニーズに応えるものであり、そのサポート範囲への投資を継続するのは当然のことです。

組織は、カスタマイズ可能で長期サポートが受けられるエンタープライズLinux基盤と、危機的な状況が発生した際に専門のLinuxエンジニアにアクセスできる環境をますます求めています。

MVShieldはまさにこうしたニーズに応えるように設計されており、柔軟性、安定性、そして非常に費用対効果の高いサポートモデルを提供します。

このサービスにより、エンタープライズLinux環境での安定性と長期サポートが求められる組織に、専門的なサポート体制が提供されます。

カスタマイズ可能なSLAと迅速なCVE対応により、システムの安定性とセキュリティを高い水準で維持することが可能です。

長期ライフサイクルサポートにより、再検証コストを削減しながら、継続的なセキュリティ更新を受けることができます。

モンタビスタ「MVShield」の紹介でした。

よくある質問

Q. MVShieldはどのLinuxディストリビューションに対応していますか？

Rocky Linux 10、Alma Linux 9/10、およびCentOSベースのディストリビューションに対応しています。

Q. サポート期間はどのくらいですか？

安定したベースラインでの長期ライフサイクルサポートとして、10年以上のサポートを提供しています。

Q. MVShieldの主な特長は何ですか？

カスタマイズ可能なSLA、CVEへの迅速な対応、カスタムパッケージセットのサポート、10年以上の長期サポートが主な特長です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post Rocky Linux 10とAlma Linux 9/10をサポート！モンタビスタ「MVShield」商用サポート開始 appeared first on Dtimes.