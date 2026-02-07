「控えめでも一目置かれる人」がこっそりしている1つのこととは？
あっという間に友達がつくれ、たやすく信頼を勝ち取り、迅速に行動できる。ビジネスの世界では、こうした外向型の人材が活躍していると思われがちだ。しかし、おとなしくて恥ずかしがり屋で口数が少なく、優柔不断で心配性の内向型の人材にも強みがたくさんある。そんなメッセージを綴ったのが、『静かな人の戦略書』（ジル・チャン著）だ。自らも内向型という著者が語る、「仕事」や「人間関係」「人前」における内向型の戦略とは？（文／上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）
内向的ならではのやり方がある
「聞く力」「気配り」「謙虚」「冷静」「観察眼」「戦略的思考」「質の追求」「慎重」「準備力」……。
内向的で「静かな人」の数々の潜在能力について明らかにし、台湾でベストセラー1位となったのが、本書。台湾では、20週にわたってトップ10にランクインした。
日本でも2020年に発売されると大きな話題となり、ベストセラーになっている。
著者のジル・チャンは、台湾で生まれ育った女性。アメリカに渡ってミネソタ大学大学院を修了後、アメリカのプロスポーツ業界や州政府でさまざまな仕事を経験。ハーバード大学リーダーシップ・プログラムも修了している。
そんな彼女だが、働き始めた頃は、「もの静かなタイプ」と見なされることで、雇用市場や職場において互角に戦えないのではないかとよく悩んでいたのだという。
内向性に関するたくさんの本も読んだが、役に立たなかった。
どうすれば会議で堂々と発言したり、壇上で自信をもって話したり、社交の場で人間関係をそつなく築いたりできるのかわからなかったのだ。
しかし、10年以上も試行錯誤を重ねた結果、ついにそれらのコツをつかんだというのである。
本書は、著者が自ら学んできたことを分かち合いたいと記した一冊なのだ。著者は「はじめに」でこう記している。
それは、まさに多くの「静かな人」が求めていた一冊だった。著者はそうした内向的な人たちから、あふれる感謝の思いを贈られることになるのである。
漫画の主人公たちも、みんな外向型だった
とても無口で、おつりが間違っていても言い出せないほど内向型の性格の著者は、子どものころからあっという間に友だちをつくれる外向型の人をうらやましいと思っていた。
たやすく信頼を勝ち取り、頭の回転も速く、行動も迅速。性格もほがらかで、魅力にあふれている。ごく自然にリーダーシップを発揮する。
そんな外向型に対して、著者は小さい頃からおとなしかった。何をするにも優柔不断で、起こるはずもないことを、いつもくよくよ心配している。
そして、外から入ってくる情報が、そんな内向型の自分を否定し始める。
外向型人間が世界を救うと決まっているなら、私はいったいここで何をしているんだろう？ そんなモヤモヤを抱えながら、私は社会に足を踏み入れた。（P.4-5）
内向型の人たちの中には、著者と同じように感じて過ごしてきた人も少なくないのかもしれない。
外向型のほうが、リーダーに向いている。仕事で活躍できる。目立つことができる……。外向型には、強みがたくさんある。
しかし年齢を重ね、職場経験も豊富になるにつれ、著者は少しずつ自分の強み、内向型の強みを見つけていくことになる。そして、その強みを生かすために、自分に合った戦略を練り、うまく操れるようになっていくのだ。
「優柔不断」は裏を返せば「思慮深い」ということだし、「心配性」はリスクマネジメントにおいては有用な資質だ。
いまでは、声を荒げなくても、自分にとって重要なことを効果的に主張する方法を心得ており、なかなかうまくいっている。（P.5）
こうした方法論が本書で語られていくのだが、そこに強い説得力があるのは、著者自身の経験に加えて、内向型に関する数々の世界的名著や研究内容が散りばめられていることだ。
言ってみれば、裏付けと著者自身の経験がセットになっているのだ。
だからこそ、内向型の人たちに大きな勇気を与えられたのだろう。
内向型について知らない、外向型のリスク
そして本書では、内向型でない人のために、内向型とはどのような人たちであるのか、どんな特徴を持っているのか、ということについてもたくさんのページを割いている。
外向型の人とて、外向型の人とだけ付き合うわけではない。
内向型の人が同僚になることもある。部下になることもあるし、上司になることもある。プロジェクトのメンバーになることもある。会議で一緒になることもあれば、パーティで話をすることもある。
内向型の人たちについてしっかり理解をしておかなければ、コミュニケーションも人間関係もうまくいかない可能性があるのだ。それこそ、「きっとこういう人であるに違いない」などと表面的な思い込みで接してしまうと、思わぬリスクに直面する。
一方で内向型が「口数が少なくても、誰もが耳を傾ける」ような、自分の意見をきちんと主張するための実践的な方法も、本書には散りばめられている。著者が、さまざまな職場で培ってきた知恵と経験がまとめられているのだ。
しかもそれは、自身が内向型だからこそ、見えてくるものであるに違いない。だからこそ、内向的な人たちからの大きな支持を得たのだ。
ただ、外向型と内向型をピッタリと分けることは実は難しい。外向型の人たちにも内向的なところはあるし、内向的な人たちにも外交的なところはある。
また、外交的だと自分で思っている人が案外、内向的だったり、内向的だと自分で思っている人が案外、外交的だったりもする。これもまた読んでいて、ふむふむと思える本書のユニークなところだ。
だからこそ、内向型の人も、外向型だと思っている人も、読んでみるべきなのだ。
本当は控えめでも、あえて踏み出す
著者は今、母国の台湾に拠点を置きながら、内向型のキャリア支援やリーダーシップ開発のため国際的に活躍している。日本版が出たことは著者にとって、大きな感激だったのだそうだ。
「なんといっても日本は、私や多くの台湾人にとって、とても大切な国だから」。
本書には、日本についての話もたくさん綴られている。
