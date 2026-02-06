水回りの緊急メンテナンスやリフォームを手がける「クラシアン」の公式インスタグラムアカウントが、流しの詰まりの原因になる「やってはいけない行動」とその対策を紹介しています。

【画像】やば…やっちゃってる… コチラが「ある日突然、流しが詰まる！？」NG行動3つ＆その対策です！（9枚）

公式アカウントは「ついやってしまっていませんか？ その行動、実は排水口の詰まりの原因かもしれません」とコメント。「シンクの水が抜けるのが遅い」「水が全く流れない」「床への水漏れ」などの排水口詰まりの症状が出てしまうと大変になるとして、普段の行動からそれを防ぐ必要性を呼び掛けています。

「やりがち」なキッチンでの“NG行動”を3つ挙げ、それぞれの対処法も解説しています。

■NG行動1：食べかす・煮汁を流す

食べかすなどは、たとえ少量でも排水管内で油汚れと結合すると大きな塊になります。そのまま放置すると、水の流れが悪くなり、悪臭や逆流の原因になります。

【対策】

そのまま流さず、ゴミ受けをこまめに掃除することが大切です。

■NG行動2：大量の洗剤を流す

洗剤は水と混ざることで泡や膜を作りやすくなり、そのまま流すと排水管内に汚れが蓄積されることがあります。

【対策】

洗剤は適切な使用量を心がけましょう。油汚れはなるべく拭き取ってから、ゴミ箱に捨てることが勧められます。

■NG行動3：付着した油を流す

料理で使ったフライパンや鍋をそのまま洗剤で洗うと、洗剤と油分が混ざり、粘性の高い汚れが排水管内に残ることがあります。

【対策】

鍋や食器に付着した油脂は、できる限り拭き取ってから洗う習慣をつけましょう。

公式アカウントは「毎日の小さな積み重ねが、ある日突然詰まる原因になることがあります」と注意を促しています。