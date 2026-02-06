高橋愛「すっごい良い香り」癒しのアイケア！ロールオン美容液を紹介

高橋愛さんが、自身のYouTubeチャンネルに『WHA'S IN MY BAG??』の動画を投稿。愛用品やバッグの中身を紹介してくれました！中には美容系アイテムも。

■最近の購入品

動画内に登場したのはこちら！

AINOKI × soel/リビングオイル アイセラム フローラルウッド・シトラスウッド 各税込4,400円（公式サイトより）

コンパクトなロールオンで、こめかみや目元を手軽にマッサージしながらケアできる美容液。

高橋さんはこちらを「これすっごい良い香りだった」とコメントしながら紹介。

2種類のうちの好みについても「私はこっちが特に好きですね」とフローラルウッドの方がより好みだったともコメント。

その香りの強さについても「アイセラムだからそんなにキツい香りではないんですけど」とも触れ、穏やかな香りだとも語っていました！

■動画もチェック

動画内ではコスメの紹介以外にもさまざまな愛用品や購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。