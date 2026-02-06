タレントYOU（61）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。ダウンタウン松本人志との思い出を語った。

パーソナリティーの今田耕司とは、90年代にフジテレビ系で放送されていた「ダウンタウンのごっつええ感じ」で共演。ダウンタウンとの交流について聞かれると、YOUは「浜田（雅功）さんはめちゃくちゃ会ってます。『養女にしてくれ』って言ってるんですけど、菜摘さん（浜田の妻小川菜摘）が『お前なんか1個しか変わんねえだろ』っていつも怒られるんですけど」。浜田の自宅を訪れる仲で、今田が「昔からよね。『ごっつ』の時から」と話すと、「そうですね。浜田組ですね」と振り返った。

一方で松本については「松本さんは…マジで…えっ？ホントに会ってない。『水曜日（のダウンタウン）』とかに呼んでいただいたりして会ってたぐらい」と最後の対面が思い出せない様子。「夜とか完全浜田組になっちゃって」とする一方で、「昔は行ってましたよね？松本さんちとか」と懐かしんだ。

今田は、仲間で松本の自宅を仲間で訪れた際、幼かった東野幸治の次女がワインをこぼしたことを回顧。「引っ越ししたての松本さんの家のカーペットに。ヒガシノリのところの次女かな？まだ2歳とか3歳ぐらいかな？こぼしたんよ、赤ワイン。俺ら死ぬ気で拭いたよな？」と振り返ると、YOUも「めちゃくちゃ。何もなかったような顔して」と大笑い。今田が「松本さんも怒らないし。子どものやったことやからやけど」と話すと、YOUは「絶対後で泣いてたよね」と想像していた。