家族に「お風呂はシャワーだけにすれば『水道代とガス代が半分』になる」と言われ、3ヶ月続けた結果、請求額は『月3000円』しか変わりませんでした。これって効果が薄いほうなのでしょうか？

「シャワーだけで半分」は期待しすぎ？ 月3000円差は普通に起こる

まず前提として、水道代もガス代も“使った分だけ”ではありません。例えばガス料金は、使用量に関係なくかかる「基本料金」と、使った分の「従量料金」の合計です。そのため、請求額は単純に半分にはなりません。

水道料金も自治体によりますが、基本料金＋従量料金という仕組みが一般的で、下水道料金も合わせて請求されます。

もう一つ大きいのが、お風呂以外でも水とガスを使っていることです。食器洗い、洗濯、手洗い、床暖房や暖房、キッチンの給湯などがあると、入浴だけ変えても請求全体は少ししか動きません。

この意味では、「月3000円しか変わらない」は効果が薄いというより、家の固定費と他用途が効いている結果と考えるのが自然でしょう。



湯船とシャワー、どちらが安いかは「家族人数×シャワー時間」で決まる

資源エネルギー庁の「省エネポータルサイト」によると、シャワーは1分で約12リットル流れるとされています。さらに、家族4人が4分ずつ使うと浴槽1杯分とほぼ同じとも説明されています。

つまり、湯船をやめてもシャワーが長いほど、そして家族が多いほど、節約できる金額は小さくなります。反対に、一人暮らしや短時間シャワーなら節約効果が出やすいです。

金額の見方をシンプルにすると、主にチェックすべき項目は以下の2点です。



・請求書の「使用水量（立方メートル）」がどれだけ減ったか

・ガスの「使用量（立方メートル）」がどれだけ減ったか

「省エネポータルサイト」では、45度のお湯を流すシャワーの時間を1分短くするだけで、年間で水道とガスの合計が年間約3210円の節約という試算も出ています。この数字から逆に考えると、地域の単価や使い方で上下しますが、月3000円の差は決して小さすぎるものではないといえるでしょう。



節約を見える化して効かせるコツは、追いだき・フタ・シャワー1分から

もっと節約したい場合は、次は効果が出やすいところを狙うのが近道です。

例えば、追いだきです。「省エネポータルサイト」によると、2時間放置で4.5度下がった湯（200リットル）を追いだきするケースでは、入浴間隔をあけない工夫で年間約6190円の節約効果が出るとしています。湯船派に戻す・戻さないに関係なく、「家族が続けて入る」「フタを閉める」は効果が出やすいです。

シャワー派なら、まずは「家族全員で“1分短く”」が最も再現性が高いです。

先述しましたが、「省エネポータルサイト」の試算でも1分短縮が水道・ガス両方に効く前提になっています。請求書で使用量があまり落ちていないなら、シャワー時間が長くなっている可能性があるので、タイマーや浴室時計を置いて時間を決めておくと、シャワー時間が安定するでしょう。



シャワー時間と湯船の使い方を見直して節約をしよう

結論として、「シャワーだけで半分」とは一概に言えません。ガスも水道も基本料金があり、入浴以外の使用もあるため、請求額は思ったほど下がらないことがあります。

一方で、湯船をやめてシャワーだけにした場合の月3000円の差は「効果が薄い」と決めつける数字でもありません。むしろ、シャワー1分短縮でも年間約3210円という試算があるので、使い方次第では十分あり得ます。

次にやるべきは、金額ではなく請求書の使用量を見ることです。水量とガス量がどれだけ動いたかが分かれば、シャワー時間なのか、追いだきなのか、他用途なのか、原因が特定できます。原因が見えれば、節約効果はさらに大きくできる可能性があります。できるところから続けて、無理なく節約を積み上げていきましょう。



出典

経済産業省 資源エネルギー庁 省エネポータルサイト 無理のない省エネ節約 風呂給湯器

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー