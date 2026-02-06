新幹線で「あえて通路側に座る」人の心理は？

出張や旅行で利用する機会の多い新幹線。自由席を利用する際、混雑しているにもかかわらず「窓側の席を空けて、あえて通路側に座る」人を見かけたことはありませんか？ 単なる座席の好みなのか、それとも他人を寄せ付けないための「ブロック行為」なのか。ネット上で物議を醸している座席問題について迫ります。

「隣に来るな」アピールの悪質な相席ブロックか？

新幹線の座席を選ぶ際、外の景色が楽しめる“窓側”の席は特に人気。「絶対に窓側に座りたい」と、強いこだわりを持つ人もいますよね。ところが、自由席でしばしば見かけるのが「窓側の席は空いていて、通路側の席に人が座っている」という状況。

自由席が混んできた際に、通路側に座っている人の隣の窓側席だけが空いている状態なので、目立ってきます。

こうした座り方は“相席ブロック行為”としてネット上で話題に。ブロック方法もさまざまなようで、「自身は通路側に座って窓側に荷物を置く」「わざと窓側の席のテーブルを出して物を置いておく」「混み始めてもイヤホンをして気付かないふりをする」といった事例が上がっています。

マナー違反ともとれる相席ブロックに対して、SNSでは批判が噴出。「そんなことする人には2人分の料金を請求したい」「一体どうしてそんなしょうもないことをするんだろう」「新幹線だけじゃなくて、在来線のボックス席でも同じような状況を見かける。本当にむかつくよね」と、多くの人が苦言を呈していました。

「トイレに行きやすい」 通路側派の正当な理由

一方で“あえて通路側を選んでいる人”からも声は上がっており、「トイレに立ちやすいから、席は通路側がいいんだよね」「降りる駅が比較的手前だから、通路側に座るようにしている」と主張しています。しかしそれに対して、「そもそも自由席で窓側が空いているのに通路側に座るのはマナー違反だと自覚すべき」と指摘する声も。

新幹線の利用方法を巡り、トラブルや論争の種になることもしばしばあります。もしも同様の事態に遭遇したときは、丁寧に「窓側は空いていますか」と声をかけて、トラブルにならないように対応しましょう。