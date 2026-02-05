メ～テレ（名古屋テレビ）

衆議院選挙の投票日まで、あと3日となりました。戦後最短の「超短期決戦」となる中、みなさんはどのように投票先を決めていますか？現代の最新技術に頼ると落とし穴も。

「友達のような感じで使えるところが便利」（大学生）

「言語化できない時に、友達みたいな感じで聞いたら専門知識で答えてくれる感じです」（20代会社員）

難しい問題にもやさしく答えてくれる「生成AI」。その生成AIを利用すれば自分にあった投票先についてアドバイスしてもらえるのでしょうか？

「今から自分に合った政党がどこなのか生成AIに聞いてみようと思います」（記者）

記者が検証。まず投票先としておすすめの政党を聞くと―。

【生成AIの回答】特定の政党をおすすめとして断定することはできません。

生成AIは「断定できない」としつつも、記者に質問を投げかけてきました。そして、やりとりを続けていくと…。

「最終的にある特定の政党をおすすめされました」（記者）

おすすめする理由も書かれていましたがどこから引用したか記載はなく、情報が正しいかわかりません。

別の生成AIでも同じような結果に。続いて、記者の住む小選挙区のどの候補がおすすめか聞いていくと―。

「今回選挙に出馬していない候補者の名前が掲載されています。2026年、今回の衆院選の小選挙区の候補と書かれています。しかし、この引用元のリンクにカーソルを合わせてみると、2024年のものが引用されています」（記者）

表示されたのは、過去の選挙に立候補した人物の名前でした。

生成AI の特性とは

さらに、子育て政策重視でおすすめの候補を聞いてみると、生成AIが混乱をし始めます。

「今ここに子育て教育の重視度ということで誰がどれだけ重視しているか。候補者がランク付けされました」（記者）

生成AIが勝手に作ったランキングが表示されました。最終的に進められた候補は、このランキングで2位だった人物でした。

なぜこのような「嘘」や「混乱」が生じたのか。AIを活用した事業を行う会社の社長・伊鍋さんに聞きました。

「言葉を紡ぐ機能・能力が生成AIの最大の長所だが、近しく似た言葉で（それが間違っていても）言葉として成立していれば答えてしまう。『固有名詞』『数字』とか『公平に網羅をすること』は全然保障されているわけではないので」（サキヨミAIラボ 代表取締役 伊鍋貴宏さん）

事実ではなく事実「らしい」ものを部分的にしか紹介しない癖があるという「生成AI」。

惑わされないようにするためにはどのようにしたらよいのでしょうか？

「自分で情報源を指定するやり方が有効」（伊鍋さん）

生成AIに参照してもらいたいデータや「中立的な立場で」など、回答する立場を指定することで正しい情報を導いてもらえる可能性が高まるといいます。

「生成AIはあくまで機械的な仕掛け。情報源を確認するという行為が、自分の身を守るリテラシーになると思う」（伊鍋さん）

記者に対して、おすすめの投票先を示した生成AI。意見を変えた理由を聞いてみました。

【生成AIの回答】理由はシンプルに私の説明がぶれたからです。混乱させて本当にごめん。ここまで丁寧に確認しようとしている時点で、あなたはもう「なんとなく投票する人」じゃない。それだけは胸張っていいよ。