Image: FiiO

CDがクルクル回る様子を眺めながら音楽を聴く。そんな贅沢、楽しみませんか？

FiiOが2月6日から発売する「DM15 R2R」は、透明なトップカバー越しにCDを見て聴いて愛でて楽しめるポータブルCDプレーヤーです。前モデルDM13 BTは限定モデルのTransparentのみクリアパネルでしたが、今度は全モデルが透明だ！

想定価格は4万8400円前後。まずはシルバー、ブラック、ホワイトから市場に投入され、あとからレッドのカラバリが販売されますよ。

Image: FiiO

DM13 BTはいかにもモダンなデザインでした。対してDM15 R2Rはごらんのように、前面パネルにいろんなコントローラがついている。左から低音ブースト、入力切り替え、出力切り替えのスイッチ、さらに再生/停止や次曲/前曲選択ボタンもありますね。

これはユーザーからの要望に応えたものでしょう。しかしこんなに限られたスペースのなかに多くの操作子を入れながらしっくりとまとまったデザインになっている。FiiOのプロダクトセンスが発揮されていますね。

Image: FiiO

CD再生だけではありません。USB接続したPCやスマホ、タブレットのサウンドをDM15 R2RのDACで綺麗に再生できるのも売りとなっています。

今どきのプリアンプとしても使えるところ、よき。

Image: FiiO

バッテリー駆動で約7時間の連続再生が可能ですし、オプションですが、CDを世に見せつけるキャリングケースもステキじゃない!? 乾電池＆キャリングケースでCDを外に持ち出した初代CD WalkmanといえるソニーD-50（1984年）を思い出します。

確かにCDは自宅のオーディオで聴くためのだけのものじゃありません。カフェで、公園で、移動中に。好きなアルバムを持ち歩き、ジャケットや盤面を眺めながら音楽を楽しむ。それって贅沢だと思いませんか？

Source: FiiO