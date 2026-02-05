「ドラクエVII Reimagined」本日2月5日発売！ ローンチトレーラー公開「ドールルック」に生まれ変わった仲間たちと壮大な冒険へ出発しよう
【ドラゴンクエストVII Reimagined】 2月5日 発売 価格： 通常版 8,778円（パッケージ版/DL版） 豪華版 15,800円（パッケージ版のみ） デジタルデラックス版 10,978円（DL版のみ） CEROレーティング：B（12才以上対象）
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」のローンチトレーラーを公開した。
本作は、2000年に発売された「ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち」を3DCG「ドールルック」で描いたリメイク作品。鳥山明氏が手掛けたキャラクターデザインが、人形のような温かみのあるアートスタイルで再現されており、町やフィールドもジオラマ風で、物語の深みや空気感がより印象的に表現されている。
今回公開されたローンチトレーラーでは、「ドールルック」に生まれ変わった魅力的な仲間たちが登場。壮大な冒険の始まりを感じさせる映像となっている。【【好評発売中】『ドラゴンクエストVII Reimagined』 ローンチトレーラー】
ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) February 4, 2026
『ドラゴンクエストVII Reimagined』
🎉ローンチトレーラーを公開🎉
#DQ7R は本日2月5日発売㊗！
冒険の舞台を広げるのはあなた自身。
ぜひ、『ドラゴンクエストVII』ならではの物語を体験してください✨ pic.twitter.com/BMaWJLI11d
