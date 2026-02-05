アップルが2026年に初めて投入すると噂の「折りたたみiPhone」。そのデザインの詳細が流出しました。

情報通のInstant Digitalによれば、折りたたみiPhoneの音量ボタンはデバイスの上端に配置され、「iPad mini」のように右側に寄せられるとのこと。「Touch ID」を搭載した電源ボタンとカメラコントロールはiPhoneと同様に、デバイスの右側面に配置されます。デバイスの左側面は滑らかで、ボタンは一切ありません。

前面カメラはシングルパンチホールデザインを採用し、「Dynamic Island（ダイナミック・アイランド）」が小さくなります。デバイスの背面左側には「iPhone Air」スタイルのカメラ台座があり、ここには水平に配置された2つのカメラ、マイク、フラッシュが含まれています。ただしiPhone Airとは異なり、カメラ台座は完全に黒く、デバイス本体の色とは一致しないようです。

折りたたみiPhoneで確認されている本体色は「ホワイト」のみですが、発売時にはもう1色が追加され、2つのカラーバリエーションになると予測されています。

折りたたみiPhoneは、iPhoneを単純に2台くっ付けただけのモノではなく、新たなデザイン思想が取り入れられるようです。

Source: MacRumors

