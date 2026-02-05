「ニキビ知らずの肌」への近道はサウナにあり…最新研究で判明した「ターンオーバー促進」効果の大きさ

METOSは、フィンランドにおけるサウナが及ぼす影響を実験してまとめた「エビデンス」を持っている。サウナに詳しい中京大学の舟橋弘晃准教授がまとめた学術論文をベースに、実験に基づいたエビデンスを見ながら、サウナの可能性を模索していく。

本来、外部の刺激から身体を守る「バリア機能」を有している皮膚の健康は、身体の健康と密接に関係している。皮膚を健康に保つことを意識するのは、とても大切だ。

肌のバリア機能を衰えさせる要因とは

皮膚の生理機能とは、皮膚が本来持っている様々な役割を意味します。具体的には、外部からの刺激や異物の侵入を防ぐ「バリア機能」、刺激や温度などを感じ取る「知覚機能」、体内の老廃物を排出する「排泄機能」、そのほか「分泌機能」「体温調節機能」などが挙げられます。

なかでも重要なものはバリア機能です。バリア機能は、「角質層などの機械的強度を保持する」「水分を保持する」「皮膚膜を弱酸性に保ち、病原体への抵抗性を保つ」「紫外線などの光線から身体を守る」と、大きく4つの役割を有しています。

しかし、肌のバリア機能は様々な原因によって低下することがあります。

具体的には、外的要因と内的要因の大きく2つに分けることができ、前者としては、紫外線、摩擦、誤ったスキンケアなどが挙げられます。また、後者としては、加齢、ターンオーバー（肌の新陳代謝のサイクル）の乱れ、生活習慣の乱れなどが挙げられます。

バリア機能が低下すると、肌表面が乾燥してざらついたり、外からの刺激に敏感になり、痛みや痒みを感じやすくなります。

サウナで肌のターンオーバーを促進

ただ、それだけでなく、外部から異物やウイルス、細菌などが侵入しやすくなります。その結果として、湿疹や蕁麻疹（じんましん）などの症状が現れることもあります。

そうした状態に陥るのを防ぐ方法のひとつとして、サウナは有効であると考えられます。なぜなら、サウナに入って血行が促進されると、前述のターンオーバーが促されるためです。

実際に、20〜49歳の健康な男女41名を対象に行われた比較調査でも、サウナによるターンオーバーの促進効果が認められています。

調査の内容は、定期的なサウナ入浴者、過去3ヵ月以内にサウナ入浴を行っていない者の双方にサウナを利用してもらい、バリア機能の変化を測定するというものです。その結果、定期的なサウナ入浴者は、発汗への適応度が高いこと、入浴後のpH値が低く、皮膚の弱酸性状態を保ちやすいことが認められました。

また、平常皮脂量が低く、ニキビができても悪化しにくい可能性が高いことも認められているので、ニキビができて悩んでいる思春期の中高生にもサウナはおすすめ、と言えそうです。

